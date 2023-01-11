Путин: дисконт на нефть не должен создавать проблем для бюджета России
Президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на ситуацию с дисконтом на российскую нефть, подчеркнув, что он не должен создавать проблем для российского бюджета.
«Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно», – сказал он, выслушав доклад вице-премьера Александра Новака в ходе совещания с членами правительства (цитата по ТАСС).
Новак в своем докладе признал, что введение потолка цен на российскую нефть привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. «Стоимость фрахта выросла достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен», — сказал он. Новак выразил надежду, что ситуация будет носить временный характер.
Ранее сегодня Минфин сообщил, что российский бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. На фоне выпадающих нефтегазовых доходов Банк России возобновит валютные интервенции по бюджетному правилу 13 января. ЦБ начнет продавать юани в валютной секции Московской биржи со сроком расчетов «завтра».
После этого в Минэнерго допустили введение дополнительных мер для противодействия потолку цен на российскую нефть. В частности, они могут быть направлены на «ограничение возможного дисконта» на российское сырье при поставках за рубеж «до пределов, основанных на рыночных ценах».
3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.