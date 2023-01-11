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Экономика

Путин: дисконт на нефть не должен создавать проблем для бюджета России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на ситуацию с дисконтом на российскую нефть, подчеркнув, что он не должен создавать проблем для российского бюджета. 

«Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно», – сказал он, выслушав доклад вице-премьера Александра Новака в ходе совещания с членами правительства (цитата по ТАСС).

Новак в своем докладе признал, что введение потолка цен на российскую нефть привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. «Стоимость фрахта выросла достаточно сильно в связи с теми рисками, которые  испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен», — сказал он. Новак выразил надежду, что ситуация будет носить временный характер. 

ЦБ в январе - феврале продаст юани на $800 млн по бюджетному правилу

Курс китайской валюты к рублю на этом фоне начал падать

Ранее сегодня Минфин сообщил, что российский бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. На фоне выпадающих нефтегазовых доходов Банк России возобновит валютные интервенции по бюджетному правилу 13 января. ЦБ начнет продавать юани в валютной секции Московской биржи со сроком расчетов «завтра».

После этого в Минэнерго допустили введение дополнительных мер для противодействия потолку цен на российскую нефть. В частности, они могут быть направлены на «ограничение возможного дисконта» на российское сырье при поставках за рубеж «до пределов, основанных на рыночных ценах». 

3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

Ранее по теме: Потолок цен не повлиял на добычу нефти в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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