ЦБ в январе - феврале продаст юани на $800 млн по бюджетному правилу

ЦБ в январе - феврале продаст юани на $800 млн по бюджетному правилуКурс китайской валюты к рублю на этом фоне начал падать
Банк России возобновит валютные интервенции по бюджетному правилу 13 января, следует из пресс-релиза регулятора. Аналогичное сообщение опубликовал Минфин. ЦБ начнет продавать юани в валютной секции Московской биржи со сроком расчетов «завтра», уточняется в тексте релиза Банка России.
«В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать или продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца», – говорится в релизе.
Объем продажи валюты в пересчете на рубли составит 54,5 млрд руб. ($800 млн) – в эту сумму Минфин оценил объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в январе, следует из сообщения ведомства. Интервенции продлятся до 6 февраля, ежедневный объем операций будет эквивалентен 3,2 млрд руб.
Впоследствии интервенции могут быть продолжены, следует из релиза Минфина. Прежде всего, из-за рисков снижения фактических объемов экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями.
«Объемы поступлений от экспортной пошлины на газ могут сложиться в меньшем объеме, что будет учтено в корректировке в последующие месяцы», – уточнил Минфин.
Рубль отреагировал на сообщение о возобновлении продажи юаней по бюджетному правилу небольшим укреплением к китайской валюте. Последняя подешевела на 1,5%, или почти на 20 коп., по отношению к моменту открытия торгов. Курс юаня на 13:00 мск составил 10,14 руб. Доллар подешевел на 1 рубль – до 68,8, евро – на 80 коп. до 74,1.
В дальнейшем интервенции будут зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин начнет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов, говорится в сообщении ведомства. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета валюта будет продаваться.
Продажи валюты по бюджетному правилу не проводились с весны 2020 г. Согласно действующей на тот момент модели правила, ЦБ начинал интервенции по поручению Минфина после падения стоимости нефти ниже цены отсечения (в 2020 г. составляла $42,4). После резкого снижения котировок во время наиболее острой фазы коронавируса в марте – апреле нефть начала дорожать. Нормативная корзина для проведения интервенций состояла на 39,7% из евро, на 30,4% – из юаней, на 5% – из фунта стерлингов, на 4,7% – из иены и на 20,2% – из золота. В такой пропорции наполнялся Фонд национального благосостояния (ФНБ). Ранее в ее состав входили доллары США. Средства в евро, фунтах и иенах на счетах в ЦБ заблокированы из-за санкций в конце февраля. Бюджетное правило с того момента было приостановлено.
В конце года Минфин утвердил новую структуру ФНБ, которая состоит из юаня и золота. Максимальная доля китайской валюты определена на уровне 60%. Пропорция по золоту, согласно сообщению министерства, утверждена на уровне 40%. Евро, иены и фунты стерлингов из состава валют ФНБ исключаются, писали «Ведомости» 29 декабря. Остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах в Банке России обнулены, уточнялось в релизе Минфина, опубликованном на следующий день.
На 1 декабря объем фонда составлял 11,4 трлн руб., или 8,5% от прогнозируемого на 2022 г. ВВП. Ликвидную часть на эту же дату Минфин оценивал в 7,6 трлн, или 5,7% ВВП.
Если раньше бюджетным правилом предполагалось, что в фонд идут нефтегазовые сверхдоходы (выше так называемой цены отсечения, которая составляла на этот год $44,2/барр.), то теперь действует другой механизм. В частности, Минфин определил номинальную сумму базовых, т. е. безусловных, нефтегазовых поступлений на уровне 8 трлн руб. в год. Предполагается, что все доходы, превышающие эту сумму, будут направляться в резервы. Как писали ранее «Ведомости», согласно утвержденным бюджетным параметрам, общая сумма закупок по бюджетному правилу в следующем году может составить около 900 млрд руб.
Ежемесячный размер закупок будет определяться с учетом сезонности, поэтому он может варьироваться от месяца к месяцу, говорил «Ведомостям» близкий к правительству источник.
Базовые нефтегазовые доходы определены исходя из цены в $62–63 за баррель Urals при добыче 10–10,5 млн барр./сутки. Доходы бюджета сверстаны при среднегодовой цене Urals в $70,1/барр. Средняя цена на российскую нефть Urals, которая после введения санкций продается с дисконтом к Brent, в декабре 2022 г. составила $50,47 за баррель, приводил оценку Минфин.