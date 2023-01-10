Россия изучает новые меры против потолка цен на нефть

Россия изучает новые меры против потолка цен на нефтьПравительство может ограничить размер скидок при экспорте сырья
Минэнерго России может подготовить «в случае необходимости» дополнительные меры для противодействия потолку цен на российскую нефть. В частности, они могут быть направлены на «ограничение возможного дисконта» на российское сырье при поставках за рубеж «до пределов, основанных на рыночных ценах». Об этом 10 января сообщила пресс-служба министерства.
В релизе отмечается, что опубликованный 27 декабря 2022 г. указ президента РФ «запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно». Этот запрет, подчеркивает Минэнерго, относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму президентского указа. В министерстве подчеркнули, что в ближайшее время будет опубликована подробная информация о порядке применения указа, а также подробности порядка мониторинга государством цен на российскую нефть и дисконтов.
9 января агентство Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus сообщило, что российская нефть Urals 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ЕС ценового потолка, то есть по $37,8/барр. Такой уровень цены, согласно Argus, был зафиксирован в балтийском порту Приморск в Ленинградской области. Нефть эталонной марки Brent в этот день торговалась на уровне $78,57/барр.
После начала СВО на Украине и усиления антироссийских санкций нефтяным компаниям из России пришлось перенаправлять поставки нефти из Европы в Азию и продавать топливо с дисконтом к Brent. На максимумах он приближался к $35/барр., к началу осени 2022 г. снизился до $20-25/барр., а в ноябре — декабре вырос до $25-30. По данным ICE, 10 января 2023 г. мартовские фьючерсы Brent торговались на уровне $80/барр.
В конце декабря 2022 г. вице-премьер Александр Новак говорил, что дисконт на нефть Urals к Brent «несколько вырос» на фоне неопределенности на рынке. При этом чиновник выразил уверенность, что в ближайшее время размер дисконта должен стабилизироваться. Но волатильность цен на Brent в 2023 г., по мнению Новака, сохранится и баррель будет стоить в пределах $70-100.
К концу 2022 г. страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60/барр. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля (уровень потолка для нефтепродуктов пока не установлен). Помимо стран, входящих в Евросоюз, к ограничениям присоединились страны G7, в том числе Великобритания, Канада, США, Япония, а также Австралия.
Согласно тексту указа президента об ответных мерах РФ на потолок цен, компаниям и трейдерам запрещается поставлять российскую нефть и нефтепродукты иностранным компаниям и физлицам, если «в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены». Запрет на поставки нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступит в силу с 1 февраля 2023 г. При этом размер дисконта указ никак не ограничил, что формально дает возможность экспортировать нефть и дешевле уровня потолка.
Изначально российские власти рассматривали три варианта ответного механизма на введение потолка цен («Ведомости» писали об этом 7 декабря). Первый вариант предусматривал полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже цепочку посредников. Второй (он и был впоследствии принят) предполагал запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий – введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent и запрет продаж при увеличении дисконта.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов обращает внимание, что цена в $37,8/барр. не является ценой для поставок всей российской нефти. «Эта цена справедлива для отгрузок в балтийских портах, которые работали в основном на европейский рынок», – поясняет он. Поставки по трубопроводам и через другие порты, по его словам, идут «совсем по другим ценам». «Например, тот же Bloomberg указывает цену на отгрузки из тихоокеанского порта Козьмино свыше $60/барр.», – отмечает аналитик. По мнению Галактионова, «прозрачности в этом вопросе ожидать не следует, поскольку участники рынка сейчас не заинтересованы раскрывать условия сделок».
С ним соглашается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Тот факт, что отдельная партия нефти в Приморске была продана по $37,8/барр., не означает, что вся российская нефть продается с огромными скидками. Чем дальше порт от азиатских рынков, тем выше скидка. На Urals, экспортирующуюся из Новороссийска, скидки меньше», – отмечает он. Сибирская нефть марки ESPO (более легкая и с меньшим содержанием серы, чем Urals. – «Ведомости») на Дальнем Востоке, по его словам, продается с дисконтом всего в $7-8/барр. к цене на ближневосточные сорта нефти.
Галактионов добавил, что в случае дополнительных мер правительства для ограничения дисконтов на российскую нефть компаниям, возможно, придется обосновывать перед регулятором (Минэнерго. – «Ведомости») цену в контрактах, которая будет предполагать слишком большие скидки к рыночным бенчмаркам.
Юшков также обращает внимание на то, что у Минэнерго сейчас формально нет реальных рычагов воздействия на цены в контрактах компаний. Но министерство может вынести этот вопрос на более высокий уровень – вплоть до президента РФ, считает он.
Постепенное сокращение дисконтов, по прогнозам Галактионова, может начаться ближе к концу II квартала 2023 г.
«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании.