Газета
Бизнес

Россия изучает новые меры против потолка цен на нефть

Правительство может ограничить размер скидок при экспорте сырья
Василий Милькин
Виталий Тимкив / РИА Новости

Минэнерго России может подготовить «в случае необходимости» дополнительные меры для противодействия потолку цен на российскую нефть. В частности, они могут быть направлены на «ограничение возможного дисконта» на российское сырье при поставках за рубеж «до пределов, основанных на рыночных ценах». Об этом 10 января сообщила пресс-служба министерства.

В релизе отмечается, что опубликованный 27 декабря 2022 г. указ президента РФ «запрещает российским компаниям ссылаться на незаконные ценовые ограничения, введенные западными странами в любом виде, напрямую или косвенно». Этот запрет, подчеркивает Минэнерго, относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает в том числе отказ от работы с трейдерами, которые не соблюдают данную норму президентского указа. В министерстве подчеркнули, что в ближайшее время будет опубликована подробная информация о порядке применения указа, а также подробности порядка мониторинга государством цен на российскую нефть и дисконтов. 

Как может работать механизм противодействия потолку цен на нефть

Эксперты ожидают появления новых списков неблагонадежных покупателей и стран

9 января агентство Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus сообщило, что российская нефть Urals 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ЕС ценового потолка, то есть по $37,8/барр. Такой уровень цены, согласно Argus, был зафиксирован в балтийском порту Приморск в Ленинградской области. Нефть эталонной марки Brent в этот день торговалась на уровне $78,57/барр. 

После начала СВО на Украине и усиления антироссийских санкций нефтяным компаниям из России пришлось перенаправлять поставки нефти из Европы в Азию и продавать топливо с дисконтом к Brent. На максимумах он приближался к $35/барр., к началу осени 2022 г. снизился до $20-25/барр., а в ноябре — декабре вырос до $25-30. По данным ICE, 10 января 2023 г. мартовские фьючерсы Brent торговались на уровне $80/барр. 

В конце декабря 2022 г. вице-премьер Александр Новак говорил, что дисконт на нефть Urals к Brent «несколько вырос» на фоне неопределенности на рынке. При этом чиновник выразил уверенность, что в ближайшее время размер дисконта должен стабилизироваться. Но волатильность цен на Brent в 2023 г., по мнению Новака, сохранится и баррель будет стоить в пределах $70-100.

К концу 2022 г. страны Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60/барр. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля (уровень потолка для нефтепродуктов пока не установлен). Помимо стран, входящих в Евросоюз, к ограничениям присоединились страны G7, в том числе Великобритания, Канада, США, Япония, а также Австралия.

Согласно тексту указа президента об ответных мерах РФ на потолок цен, компаниям и трейдерам запрещается поставлять российскую нефть и нефтепродукты иностранным компаниям и физлицам, если «в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены». Запрет на поставки нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок, вступит в силу с 1 февраля 2023 г. При этом размер дисконта указ никак не ограничил, что формально дает возможность экспортировать нефть и дешевле уровня потолка.

Новак спрогнозировал падение добычи нефти в России в 2023 году на 5-6%

Аналитики не исключают более значительного снижения на 1-1,5 млн барр./сутки

Изначально российские власти рассматривали три варианта ответного механизма на введение потолка цен («Ведомости» писали об этом 7 декабря). Первый вариант предусматривал полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже цепочку посредников. Второй (он и был впоследствии принят) предполагал запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий – введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent и запрет продаж при увеличении дисконта.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов обращает внимание, что цена в $37,8/барр. не является ценой для поставок всей российской нефти. «Эта цена справедлива для отгрузок в балтийских портах, которые работали в основном на европейский рынок», – поясняет он. Поставки по трубопроводам и через другие порты, по его словам, идут «совсем по другим ценам». «Например, тот же Bloomberg указывает цену на отгрузки из тихоокеанского порта Козьмино свыше $60/барр.», – отмечает аналитик. По мнению Галактионова, «прозрачности в этом вопросе ожидать не следует, поскольку участники рынка сейчас не заинтересованы раскрывать условия сделок».

С ним соглашается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Тот факт, что отдельная партия нефти в Приморске была продана по $37,8/барр., не означает, что вся российская нефть продается с огромными скидками. Чем дальше порт от азиатских рынков, тем выше скидка. На Urals, экспортирующуюся из Новороссийска, скидки меньше», – отмечает он. Сибирская нефть марки ESPO (более легкая и с меньшим содержанием серы, чем Urals. – «Ведомости») на Дальнем Востоке, по его словам, продается с дисконтом всего в $7-8/барр. к цене на ближневосточные сорта нефти. 

Галактионов добавил, что в случае дополнительных мер правительства для ограничения дисконтов на российскую нефть компаниям, возможно, придется обосновывать перед регулятором (Минэнерго. – «Ведомости») цену в контрактах, которая будет предполагать слишком большие скидки к рыночным бенчмаркам.

Юшков также обращает внимание на то, что у Минэнерго сейчас формально нет реальных рычагов воздействия на цены в контрактах компаний. Но министерство может вынести этот вопрос на более высокий уровень – вплоть до президента РФ, считает он. 

Постепенное сокращение дисконтов, по прогнозам Галактионова, может начаться ближе к концу II квартала 2023 г.

«Ведомости» направили запросы в Минэнерго и крупнейшие нефтяные компании.

Ранее по теме: Санкции и нехватка инвестиций в ТЭК приведут к новому мировому кризису через 5–10 лет
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных