Россия изучает новые меры против потолка цен на нефть

Изначально российские власти рассматривали три варианта ответного механизма на введение потолка цен («Ведомости» писали об этом 7 декабря). Первый вариант предусматривал полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже цепочку посредников. Второй (он и был впоследствии принят) предполагал запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий – введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent и запрет продаж при увеличении дисконта.