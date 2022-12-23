Новак спрогнозировал падение добычи нефти в России в 2023 году на 5-6%Аналитики не исключают более значительного снижения на 1-1,5 млн барр./сутки
Россия готова снизить добычу нефти в 2023 г. из-за введения Евросоюзом и странами G7 потолка цен на нефть, показатель может снизиться на 5-6%, заявил 23 декабря вице-премьер Александр Новак.
«Мы готовы идти на частичное понижение добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение на 500 000–700 000 барр./сутки. Для нас это примерно 5-6%. Это незначительный объем, но такие риски существуют», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Вице-премьер подчеркнул, что российские компании не будут поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут требовать, чтобы цена контракта соответствовала введенному потолку.
«Ведомости» направили запросы в крупнейшие российские нефтекомпании.
Потолок цен на российскую нефть начал действовать 5 декабря 2022 г. по предложению стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), к которому присоединились страны ЕС, другие государства Европы и Австралия. Потолок установлен на уровне $60/барр., а затем он будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены российского сорта Urals. С 5 февраля 2023 г. вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, но его уровень пока не установлен.
22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что потолок цен на нефть не причинит какого-либо ущерба российскому топливно-энергетическому комплексу и экономике в целом, потому что сейчас компании страны продают нефть примерно по $60/барр. Указ об ответных мерах РФ на потолок цен будет подписан 26 или 27 декабря, сообщил Путин на пресс-конференции 22 декабря.
Новак в интервью «России 24» отметил, что по итогам 2022 г. добыча нефти в РФ вырастет примерно на 2% до 535 млн т, а производство нефтепродуктов — примерно на 5% по сравнению с 2021 г. (в прошлом году российские компании произвели около 270 млн т нефтепродуктов. – «Ведомости»).
Исходя из оценок Новака, добыча нефти в 2023 г. может составить 502,9-508,3 млн т. В 2021 г. объем добычи нефти в России вырос на 2,2% по сравнению с показателем 2020 г., до 524 млн т.
Говоря о ценах на нефть, Новак напомнил, что эталонная Brent сейчас торгуется на уровне $80/барр., а Urals продается с дисконтом к ней. По его словам, сейчас дисконт несколько вырос на фоне неопределенности. «Я уверен, что сейчас стабилизация [дисконта] произойдет», — подчеркнул он. По мнению вице-премьера, волатильность цен на Brent в 2023 г. сохранится и цены будут колебаться в пределах $70-100/барр. При этом вице-премьер допустил локальные всплески нефтяных котировок из-за дефицита сырья, созданного нерыночными факторами.
После начала СВО и усиления антироссийских санкций нефтяникам из России пришлось перенаправлять поставки нефти из Европы в Азию и продавать топливо с дисконтом. На максимумах он приближался к $35/барр., к началу осени снизился до $20-25/барр., а в ноябре - декабре вырос до $25-30. По данным ICE, 23 декабря февральские фьючерсы Brent торговались на уровне $82,3/барр.
Вице-премьер добавил, что на фоне санкций российские компании перенастроили логистику и переориентировали поставки нефти и нефтепродуктов в дружественные страны. «Прежде всего, это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские страны, латиноамериканские страны – если речь идет о нефтепродуктах», – уточнил Новак.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что для сохранения уровня добычи нефти российские компании теоретически могли бы наращивать нефтепереработку, но 5 февраля 2023 г. и она попадет под санкции. Также можно было бы закачивать нефть в хранилища, но в России сейчас нет таких резервов, а на их создание потребуется 2-3 года. «Остальные пути поддержания высоких уровней экспорта нефти из РФ находятся в “серой” зоне», – констатировал аналитик.
По мнению старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита, добыча нефти и экспорт нефти и нефтепродуктов из России в 2023 г. могут в общей сложности сократиться на 1 млн барр./сутки (то есть примерно на 49,8 млн т в год, или 9%. – «Ведомости»). Потавин ожидает, что падение добычи начнется в марте и в течение года составит 1,2-1,5 млн барр./сутки, или 12% от текущего уровня.
В результате, по словам Смита, котировки Brent вырастут до $95/барр., а дисконт на Urals увеличится до $40/барр. Но к концу 2023 г. аналитик ожидает медленного восстановления уровня добычи и экспорта нефти до уровня ноября 2022 г., а дисконт на российскую нефть, по его оценке, вернется к $20/барр. или меньше.
Потавин же считает, что в I квартале 2023 г. цена Brent будет находиться в пределах $80-85/барр., а к концу года вырастет до $85-95/барр. При дефиците нефти на рынке во второй половине 2023 г. из-за сокращения предложения из РФ и роста спроса в Китае котировки могут вырасти до $90-100/барр. При этом цена Urals в I квартале 2023 г. будет в диапазоне $45-55/барр., а затем вырастет до $60-70, добавил он.