Новак спрогнозировал падение добычи нефти в России в 2023 году на 5-6%

Потолок цен на российскую нефть начал действовать 5 декабря 2022 г. по предложению стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), к которому присоединились страны ЕС, другие государства Европы и Австралия. Потолок установлен на уровне $60/барр., а затем он будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены российского сорта Urals. С 5 февраля 2023 г. вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, но его уровень пока не установлен.