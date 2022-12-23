Добытчики нефти и газа в России за 10 месяцев 2022 года заработали 2,3 трлн рублей

Сальдо прибылей и убытков российских компаний в сфере добычи нефти и газа за январь – октябрь 2022 г. составило 2,28 трлн руб., следует из статистики Росстата. Показатель снизился на 19,4% в годовом выражении, но значительно улучшился по сравнению с первым полугодием этого года.