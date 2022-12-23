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Добытчики нефти и газа в России за 10 месяцев 2022 года заработали 2,3 трлн рублей

Начало 2023 года станет самым сложным для отрасли, считают эксперты
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

Сальдо прибылей и убытков российских компаний в сфере добычи нефти и газа за январь – октябрь 2022 г. составило 2,28 трлн руб., следует из статистики Росстата. Показатель снизился на 19,4% в годовом выражении, но значительно улучшился по сравнению с первым полугодием этого года.

Из статистики следует, что по итогам 10 месяцев 57,4% компаний в этой сфере были прибыльными, остальные – убыточными. После усиления антироссийских санкций правительство РФ позволило компаниям не раскрывать финансовую отчетность. Такая мера действует до 1 июля 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных