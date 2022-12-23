Добытчики нефти и газа в России за 10 месяцев 2022 года заработали 2,3 трлн рублей

Добытчики нефти и газа в России за 10 месяцев 2022 года заработали 2,3 трлн рублейНачало 2023 года станет самым сложным для отрасли, считают эксперты
Сальдо прибылей и убытков российских компаний в сфере добычи нефти и газа за январь – октябрь 2022 г. составило 2,28 трлн руб., следует из статистики Росстата. Показатель снизился на 19,4% в годовом выражении, но значительно улучшился по сравнению с первым полугодием этого года.
Из статистики следует, что по итогам 10 месяцев 57,4% компаний в этой сфере были прибыльными, остальные – убыточными. После усиления антироссийских санкций правительство РФ позволило компаниям не раскрывать финансовую отчетность. Такая мера действует до 1 июля 2023 г.
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