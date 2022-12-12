Европе потребуется 100 млрд евро для замещения российского газа

Европе потребуется 100 млрд евро для замещения российского газаСтавка на ВИЭ и рост энергоэффективности может не оправдаться, предупреждают эксперты
Европейский союз (ЕС) должен в 2023 г. направить дополнительно 100 млрд евро на преодоление энергокризиса, затраты связаны в том числе с замещением поставок российского газа. Об этом сообщило 12 декабря в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА). Страны ЕС ранее уже согласовали инвестиции в 330 млрд евро для борьбы с энергокризисом.
МЭА ожидает, что в 2022 г. поставки трубопроводного газа из России в Европу снизятся до 60 млрд куб. м со 140 млрд куб. м в 2021 г. В 2023 г. агентство видит риск дальнейшего сокращения поставок этого топлива из РФ или «их полной остановки». МЭА считает, что в случае прекращения импорта российского газа и восстановления спроса на сжиженный газ (СПГ) в Китае дефицит топлива в ЕС в 2023 г. составит 57 млрд куб. м. Из них 30 млрд куб. м будут компенсированы за счет тех мер по экономии газа, которые уже приняты.
«Для устранения оставшегося дефицита в 27 млрд куб. м требуется ряд дополнительных мер политики на ближайшую перспективу», — говорится в докладе.
На внедрение таких мер, отмечает агентство, в течение 2023 г. нужно будет инвестировать дополнительно порядка 100 млрд евро. Около половины этой суммы уйдет на повышение энергоэффективности, в первую очередь на модернизацию зданий, 40% — на строительство возобновляемых источников энергии (ВИЭ), остальное — на закупку установок с тепловыми насосами и проекты по сокращению сжигания попутного газа при добыче углеводородов. В докладе отмечается, что дополнительные инвестиции позволят сократить расходы на импорт газа в ЕС. В результате те же 100 млрд евро, по оценкам МЭА, Европе удастся сэкономить в ближайшие два-три года.
Прогноз МЭА по росту мощности ВИЭ в мире
Мощность возобновляемых источников энергии в мире вырастет на 75% в 2022-2027 гг., или на 2400 ГВт, говорилось в докладе МЭА от 6 декабря. Агентство ожидает, что доля ВИЭ в глобальной выработке электроэнергии вырастет с 25% в 2021 г. до 38% в 2027 г. Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль отметил, что итак быстрое развитие ВИЭ ускорилось на фоне мирового энергокризиса.
Энергокризис в Европе начался еще в 2021 г., когда страны ЕС не смогли летом заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) после рекордного отбора зимой 2020/21 г. Усугубило ситуацию то, что летом на фоне безветренной погоды резко снизилась выработка ветряных электростанций (ВЭС). Если в марте прошлого года 1000 куб. м газа на споте, по данным индекса Platts, стоили в среднем около $215, то в декабре цена топлива достигла рекорда, превысив $2200. На этом фоне европейские страны стали наращивать выработку электроэнергии на угольных ТЭС, которые ранее европейцы активно закрывали и консервировали. В результате, по данным МЭА, выработка угольных блоков выросла в 2021 г. более чем на 11%.
После начала СВО на Украине и новых антироссийских санкций энергокризис в Европе усилился. В марте спотовые цены на газ установили новый рекорд, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем котировки постепенно снижались, в августе перешли к резкому росту, но не смогли побить рекорд марта. Осенью 2022 г. цены на газ колебались в районе $1000-2000 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, 12 декабря январские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах торговались по $1477 за 1000 куб. м.
Скачки газовых цен в текущем году провоцировала нестабильная ситуация с поставками трубопроводного газа из России. Прокачка по трубопроводу Ямал — Европа фактически прекратилась еще в конце 2021 г., поставки по ГТС Украины с мая ведутся лишь через одну из двух газоизмерительных станций (на 12 декабря суточная прокачка составила 42,4 млн куб. м), а две нитки «Северного потока» и одна нитка незапущенного «Северного потока — 2» были повреждены в результате диверсий 26 сентября. Поставки в полном объеме продолжаются только по ответвлению от «Турецкого потока» (11 декабря было прокачано 44,4 млн куб. м). Совокупно прокачка в европейском направлении, по оценке «Ведомостей», упала более чем в четыре раза. В прошлом году на 12 декабря поставки в направлении ЕС составили 384,3 млн куб.
ЕС вынужден предпринимать бесперецедетные усилия по экономии газа и диверсификации поставок топлива. В июле страны Евросоюза договорились сократить спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет на период с 1 августа 2022 г. по 31 марта 2023 г. Осенью ЕС начал обсуждать новые меры по борьбе с энергокризисом: ценовой потолок на газ (его уровень пока обсуждается), совместные закупки до 15% газа от общей потребности Евросоюза, полный отказ от энергоносителей из РФ к 2027 г., выделение 300 млрд евро на развитие ВИЭ и около 40 млрд евро — на поддержку населения и предприятий из-за роста цен на газ.
Ранее на фоне резкого подорожания газа в Европе начали останавливать энергоемкие производства — в частности, предприятия по выпуску удобрений («Ведомости» писали об этом 25 августа), а немецкий Volkswagen в сентябре не исключил переноса производства в США из-за цен на метан. Цены на дрова и древесные пеллеты в той же Германии в августе 2022 г. выросли на 85,7% год к году при инфляции в 7,9%, а древесная щепа и стружка, которую используют в отоплении, подорожали более чем вдвое.
Оценка МЭА дополнительных инвестиций в 100 млрд евро реалистична, если речь идет только о повышении энергоэффективности и развитии ВИЭ, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Но, по его мнению, это не решит системные проблемы, поскольку ЕС «пока не смог создать надежную энергосистему на базе ВИЭ».
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова оценивает возможный дефицит газа на рынке ЕС примерно в 30 млрд куб. м. Крылова допускает дальнейшее снижение экспорта российского трубопроводного газа в Европу, но полную остановку считает маловероятной. По мнению консультанта «Выгон Консалтинга» Ивана Тимонина, в 2022 г. ЕС нарастил импорт СПГ примерно до 160 млрд куб. м против 100 млрд куб. м в 2021 г. Тимонин и Юшков сходятся во мнению, что цены на газ в 2023 г. закрепятся на уровне примерно $1500 за 1000 куб. м.