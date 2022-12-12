Европе потребуется 100 млрд евро для замещения российского газа

Скачки газовых цен в текущем году провоцировала нестабильная ситуация с поставками трубопроводного газа из России. Прокачка по трубопроводу Ямал — Европа фактически прекратилась еще в конце 2021 г., поставки по ГТС Украины с мая ведутся лишь через одну из двух газоизмерительных станций (на 12 декабря суточная прокачка составила 42,4 млн куб. м), а две нитки «Северного потока» и одна нитка незапущенного «Северного потока — 2» были повреждены в результате диверсий 26 сентября. Поставки в полном объеме продолжаются только по ответвлению от «Турецкого потока» (11 декабря было прокачано 44,4 млн куб. м). Совокупно прокачка в европейском направлении, по оценке «Ведомостей», упала более чем в четыре раза. В прошлом году на 12 декабря поставки в направлении ЕС составили 384,3 млн куб.