Страны ЕС поставят потолок цен на газ на уровне $2000 за 1000 куб. м

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что установление потолка на уровне примерно в $2000 за 1000 куб. м. не приведет к перенаправлению поставок СПГ на другие рынки, так как Азия уже продемонстрировала, что не готова покупать газ на споте по такой цене. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уточнил, что ЕС де-факто привязал формулу расчета потолка цен на газ к ценам в Азии, чтобы потолок в Европе был выше цен на Востоке и поставки в ЕС были гарантированы.