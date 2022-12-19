Страны ЕС поставят потолок цен на газ на уровне $2000 за 1000 куб. м

Страны ЕС поставят потолок цен на газ на уровне $2000 за 1000 куб. мЭто позволит ЕС успешно конкурировать за газ с рынком Азии, считают эксперты
Страны Евросоюза (ЕС) согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, опубликованном вечером 19 декабря.
Потолок будет действовать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 г., говорится в пресс-релизе.
Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч.
При этом в сообщении указано, что потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам, когда контрагенты осуществляют торги газом напрямую.
В релизе также говорится, что к 23 января Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и Агентство ЕС по сотрудничеству органов регулирования в области энергетики (ACER) опубликуют предварительный доклад о внедрении механизма коррекции газового рынка.
19 декабря, по данным биржи ICE, стоимость январских фьючерсов на газ на хабе TTF на пике достигала $1284 за 1000 куб. м. На фоне решения ЕС котировки начали снижение: цена упала с $1225 за 1000 куб. м на 18:51 мск и до $1170 за 1000 куб. м на 19:59 мск, то есть на 4,5%.
После начала СВО на Украине и новых антироссийских санкций в Европе усилился энергокризис, который начался еще в 2021 г. В марте 2022 г. спотовые цены на газ установили исторический максимум, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем котировки постепенно снижались, но в августе вновь перешли к резкому росту, хотя не смогли побить рекорд марта. Осенью цены на газ колебались в диапазоне $1000-2000 за 1000 куб. м.
По данным источника ТАСС, договоренность об ограничении цен на газ была достигнута «почти единогласно». В частности, получено согласие Германии, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение ЕС, сказал журналистам, что попытки установить потолок цен на газ неприемлемы и по нему будет принято соответствующее решение российских властей, как в случае потолка цен на нефть. «Это нарушение рыночного процесса рыночного ценообразования, посягательство на него. Любые ссылки на потолок неприемлемы. Потребуется время, чтобы тщательно взвесить “за” и “против”. Чуть-чуть затянулся процесс по нефти», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Как писали «Ведомости», российские власти предварительно согласовали меры на введение потолка цен на нефть, которые должны быть установлены указом президента страны. Они предполагают запрет на контракты со странами, поддержавшим этот механизм, или на контракты, где впрямую указан лимит в $60/барр.
Страны ЕС приступили к активному обсуждению ценового потолка на газ в ноябре текущего года. Еврокомиссия предложила запускать механизм по ограничению цен на энергоресурс при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за 1 МВтч (около $3000 за 1000 куб. м) в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро за 1 МВтч в течение 10 торговых дней.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что установление потолка на уровне примерно в $2000 за 1000 куб. м. не приведет к перенаправлению поставок СПГ на другие рынки, так как Азия уже продемонстрировала, что не готова покупать газ на споте по такой цене. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уточнил, что ЕС де-факто привязал формулу расчета потолка цен на газ к ценам в Азии, чтобы потолок в Европе был выше цен на Востоке и поставки в ЕС были гарантированы.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман также считает, что установленный ценовой лимит позволит ЕС успешно конкурировать за свободные объемы газа на рынке. «Значение в $2000 за 1000 куб. м выглядит крайне комфортным и для любых производителей газа», — добавляет он.
По мнению Юшкова и Кауфмана, цены на газ в 2023 г. будут держаться выше отметки в $1000 за 1000 куб. м. Смит считает, что средняя цена газа на день вперед составит примерно $1500 за 1000 куб. м.