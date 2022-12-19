В МИДе предрекли деградацию рынков из-за потолка цен на газ
Введение ценового потолка на газ противоречит законам рынков и может привести к их дестабилизации. Такое заявление в разговоре с «РИА Новости» сделал посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.
«Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — сказал он.
Дипломат подобные идеи назвал «безумными» и заявил, что обсуждаемые меры являются «попранием международного права». Сентюрин добавил, что такие инициативы дестабилизируют рынки и повышают уровень неопределенности.
Страны ЕС в ноябре приступили к активному обсуждению ценового потолка на газ. Еврокомиссия предложила запускать механизм по ограничению цен на энергоресурс при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВт\ч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. В то же время власти Чехии призвали снизить предельную цену до 220 евро.
11 декабря агентство Bloomberg узнало о разногласиях по этому вопросу среди стран содружества. 13 министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ. 15 декабря саммит ЕС также не смог согласовать потолок цен и определить принцип общих закупок энергоресурса. В то же время в ЕС отметили достижение программа в этом вопросе. Сегодня, 19 декабря, министры энергетики вновь обсудят предельную цену на газ.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.