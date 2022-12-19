В МИДе предрекли деградацию рынков из-за потолка цен на газ

11 декабря агентство Bloomberg узнало о разногласиях по этому вопросу среди стран содружества. 13 министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ. 15 декабря саммит ЕС также не смог согласовать потолок цен и определить принцип общих закупок энергоресурса. В то же время в ЕС отметили достижение программа в этом вопросе. Сегодня, 19 декабря, министры энергетики вновь обсудят предельную цену на газ.