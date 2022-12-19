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Политика

В МИДе предрекли деградацию рынков из-за потолка цен на газ

Ведомости

Введение ценового потолка на газ противоречит законам рынков и может привести к их дестабилизации. Такое заявление в разговоре с «РИА Новости» сделал посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — сказал он. 

Дипломат подобные идеи назвал «безумными» и заявил, что обсуждаемые меры являются «попранием международного права». Сентюрин добавил, что такие инициативы дестабилизируют рынки и повышают уровень неопределенности.

Страны ЕС в ноябре приступили к активному обсуждению ценового потолка на газ. Еврокомиссия предложила запускать механизм по ограничению цен на энергоресурс при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВт\ч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. В то же время власти Чехии призвали снизить предельную цену до 220 евро.

11 декабря агентство Bloomberg узнало о разногласиях по этому вопросу среди стран содружества. 13 министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ. 15 декабря саммит ЕС также не смог согласовать потолок цен и определить принцип общих закупок энергоресурса. В то же время в ЕС отметили достижение программа в этом вопросе. Сегодня, 19 декабря, министры энергетики вновь обсудят предельную цену на газ.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных