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Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ

Ведомости

Саммит ЕС не смог согласовать потолок цен на газ, а также принцип общих закупок энергоресурса. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике, передает ТАСС. 

В ЕС добавили, что достигли в этом вопросе прогресса, однако принятие окончательного решения решили отложить до 19 декабря.

11 декабря Bloomberg узнал о разногласиях по вопросу среди стран содружества. Так, группа из 12 государств, включая Бельгию, Грецию, Италию и Польшу, в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС призвала снизить потолок цен на газ из РФ. 13 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ. 

Еврокомиссия предложила запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВтч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. В то же время власти Чехии призвали снизить предельную цену до 220 евро.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. 

Несмотря на это, 3 декабря страны ЕС согласовали ценовой потолок на российскую нефть в размере $60 за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия. 

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указ главы государства в ответ на введение потолка цен на нефть ожидается уже на этой неделе.

Ранее по теме: В Польше заявили, что ЕС ищет средства для введения потолка цен на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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