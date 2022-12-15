Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ

Еврокомиссия предложила запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВтч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. В то же время власти Чехии призвали снизить предельную цену до 220 евро.