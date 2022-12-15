Саммит ЕС не согласовал потолок цен на газ
Саммит ЕС не смог согласовать потолок цен на газ, а также принцип общих закупок энергоресурса. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по энергетике, передает ТАСС.
В ЕС добавили, что достигли в этом вопросе прогресса, однако принятие окончательного решения решили отложить до 19 декабря.
11 декабря Bloomberg узнал о разногласиях по вопросу среди стран содружества. Так, группа из 12 государств, включая Бельгию, Грецию, Италию и Польшу, в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС призвала снизить потолок цен на газ из РФ. 13 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры энергетики стран ЕС не смогли договориться о предельной цене на газ.
Еврокомиссия предложила запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВтч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. В то же время власти Чехии призвали снизить предельную цену до 220 евро.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.
Несмотря на это, 3 декабря страны ЕС согласовали ценовой потолок на российскую нефть в размере $60 за баррель. Ограничение вступило в силу 5 декабря. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что указ главы государства в ответ на введение потолка цен на нефть ожидается уже на этой неделе.