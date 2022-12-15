Песков: ответные меры на потолок цен на нефть ожидаются на этой неделе
Указ президента в ответ на введение потолка цен на российскую нефть ожидается на этой неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да», — ответил представитель Кремля на вопрос, ожидается ли на этой неделе президентский указ об ответных мерах. Но Песков не уточнил точную дату.
Страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.
Российские власти неоднократно говорили, что Москва не будет поставлять топливо странам, которые установят ценовой потолок или присоединятся к ограничению. В Кремле заявили, что не принимают введение ограничения и считают его абсурдным. Шаг, на который пошли страны Запада, чреват проблемами для рынков уже в среднесрочной перспективе, говорил ранее Песков.
Как ранее писали «Ведомости», власти разрабатывают три сценария для ответа на ограничение цен на российскую нефть. Песков, комментируя данную информацию, отметил, что власти рассматривают различные варианты, и подчеркнул, что решение будет оглашено после его принятия.