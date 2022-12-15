Песков: ответные меры на потолок цен на нефть ожидаются на этой неделе

Российские власти неоднократно говорили, что Москва не будет поставлять топливо странам, которые установят ценовой потолок или присоединятся к ограничению. В Кремле заявили, что не принимают введение ограничения и считают его абсурдным. Шаг, на который пошли страны Запада, чреват проблемами для рынков уже в среднесрочной перспективе, говорил ранее Песков.