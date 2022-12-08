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Песков заявил о завершении подготовки ответа на ограничения цен на нефть

Ведомости

Подготовка ответных мер на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть завершается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это нужно ожидать. Подготовка завершается», — ответил представитель Кремля на вопрос по данной теме.

Помимо этого, Песков сообщил, что в графике президента Владимира Путина пока нет встречи с крупным бизнесом. Также не планируется встреча с представителями нефтяной промышленности, рассказал пресс-секретарь.

7 декабря Песков заявил, что российские власти обсуждают несколько вариантов ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к правительству, писали о проработке трех сценариев для ответа на ограничение цен на российскую нефть. Отмечается, что проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством. Одним из возможных вариантов собеседники назвали полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали потолок цен. Ограничение будет в том числе касаться приобретения российского сырья через страны-посредники или даже их цепочку, допустили источники.

3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС, к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

В Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка цен на российскую нефть. По словам Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных