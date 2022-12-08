Песков заявил о завершении подготовки ответа на ограничения цен на нефть

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к правительству, писали о проработке трех сценариев для ответа на ограничение цен на российскую нефть. Отмечается, что проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством. Одним из возможных вариантов собеседники назвали полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали потолок цен. Ограничение будет в том числе касаться приобретения российского сырья через страны-посредники или даже их цепочку, допустили источники.