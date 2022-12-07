Власти подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть

Власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти, проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством. Первый вариант – полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Об этом рассказали «Ведомостям» два близких к кабинету министров источника. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, уточнил один из собеседников.