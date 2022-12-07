Песков заявил, что Москва рассматривает разные варианты ответа на потолок цен на нефть
Российские власти обсуждают несколько вариантов ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости».
«Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — сообщил представитель Кремля. При этом подробности Песков не раскрыл.
Ранее сегодня «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к правительству, писали о проработке трех сценариев для ответа на ограничение цен на российскую нефть. Отмечается, что проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством. Одним из возможных вариантов собеседники назвали полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали потолок цен. Ограничение будет в том числе касаться приобретения российского сырья через страны-посредники или даже их цепочку, допустили источники.
На прошлой неделе страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС, к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
В Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка цен на российскую нефть. По словам Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.
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