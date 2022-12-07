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Политика

Песков заявил, что Москва рассматривает разные варианты ответа на потолок цен на нефть

Ведомости

Российские власти обсуждают несколько вариантов ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с «РИА Новости».   

«Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — сообщил представитель Кремля. При этом подробности Песков не раскрыл.   

Ранее сегодня «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к правительству, писали о проработке трех сценариев для ответа на ограничение цен на российскую нефть. Отмечается, что проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством. Одним из возможных вариантов собеседники назвали полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали потолок цен. Ограничение будет в том числе касаться приобретения российского сырья через страны-посредники или даже их цепочку, допустили источники. 

На прошлой неделе страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС, к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

В Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка цен на российскую нефть. По словам Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных