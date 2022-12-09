В Кремле назвали абсурдным введение потолка цен на российскую нефть
Введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти стало абсурдным шагом, а Россия скоро представит ответные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«Идет экспертное обсуждение, оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги», – сказал он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что произошедшая подмена рыночных отношений чревата проблемами для рынков уже в среднесрочной перспективе. По его словам, Россия не станет торговать нефтью со странами, поддержавшими потолок цен.
Страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря. На следующий день соответствующий документ был опубликован в официальном журнале ЕС. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку цен также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.
Российские власти неоднократно говорили, что Москва не будет поставлять топливо странам, которые установят ценовой потолок или присоединятся к ограничению. В Кремле заявили, что не принимают введения ограничения. Как ранее писали «Ведомости», власти разрабатывают три сценария для ответа на ограничение цен на российскую нефть. Песков, комментируя данную информацию, отметил, что власти рассматривают различные варианты, и подчеркнул, что решение будет оглашено после его принятия.