Путин оценил эффект потолка цен на нефть на экономику России

Как ранее писали «Ведомости», власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти. Первый вариант – полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку.