Путин оценил эффект потолка цен на нефть на экономику России
После введения потолка цен на нефть у России не будет потерь ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин.
«У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах», — заявил глава государства по поводу введенного Западом потолка цен на российскую нефть на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию (цитата по «РИА Новости»).
Путин также сообщил «конкретные шаги» по ответу на решение западных стран будут изложены в указе президента РФ, который должен выйти в ближайшее время. По его словам, при необходимости Россия может рассмотреть возможное сокращение добычи нефти. Но он отметил, что никаких решений пока не принято.
Глава российского государства добавил, что уровень потолка цен соответствует тем ценам, по которым Россия сегодня продает нефть. «В этом смысле нас это решение не затрагивает», — отметил он.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти стало абсурдным шагом, а Россия скоро представит ответные меры. 8 декабря представитель Кремля сообщил, что подготовка ответных мер на данное решение западных стран завершается.
3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС, к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
В Кремле заявляли, что Москва не станет принимать введение потолка цен на российскую нефть. По словам Пескова, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.
Как ранее писали «Ведомости», власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами G7 и ЕС потолка цен на импорт российской нефти. Первый вариант – полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку.
Второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем. Третий – введение так называемой индикативной цены, т. е. определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.
Проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством, говорили источники.