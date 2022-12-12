В Кремле пообещали представить ответ на потолок цен на нефть в ближайшие дни

«Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», – сказал он.