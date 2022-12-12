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Политика

В Кремле пообещали представить ответ на потолок цен на нефть в ближайшие дни

Ведомости

Президентский указ, изданный в ответ на введение потолка цен на российскую нефть, появится уже в ближайшие дни, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», – сказал он.

Страны ЕС договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.

Российские власти неоднократно говорили, что Москва не будет поставлять топливо странам, которые установят ценовой потолок или присоединятся к ограничению. В Кремле заявили, что не принимают введение ограничения и считают его абсурдным. Шаг, на который пошли страны Запада, чреват проблемами для рынков уже в среднесрочной перспективе, говорил ранее Песков.

Как ранее писали «Ведомости», власти разрабатывают три сценария для ответа на ограничение цен на российскую нефть. Песков, комментируя данную информацию, отметил, что власти рассматривают различные варианты, и подчеркнул, что решение будет оглашено после его принятия. 

Ранее по теме: Путин оценил эффект потолка цен на нефть на экономику России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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