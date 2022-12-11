Bloomberg: 12 стран ЕС призвали снизить потолок цен на газ

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. На этой неделе стоимость газа в Европе превысила $1600 за 1000 куб. м. Цены на газ растут на фоне вступления в силу запрета морских поставок российской нефти в страны ЕС. Кроме того, с 5 декабря был введен ценовой потолок на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Данное ограничение одобрили страны G7, а также страны ЕС и Австралия.