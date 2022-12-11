Bloomberg: 12 стран ЕС призвали снизить потолок цен на газ
В Евросоюзе усилились разногласия по поводу планируемого установления потолка цен на газ, группа из 12 государств - членов блока, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС призвали снизить потолок цен на газ из РФ. Об этом со ссылкой на дипломатов ЕС сообщили Bloomberg и Reuters.
Изначально Еврокомиссия предлагала запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВтч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. По данным пресс-службы ЕК, такой механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.
После этого в декабре правительство Чехии предложило снизить предельную цену до 220 евро. Помимо этого разница между стоимостью газа на нидерландском хабе TTF и базовой стоимостью сжиженного природного газа (СПГ) не должна превышать 35 евро.
Предложения, как отмечает Bloomberg, касались Германии, Нидерландов и Дании, которые «призвали к осторожному подходу» в вопросе ограничения цен. Указанные страны, а также Австрия, Венгрия и Эстония в документе для других стран ЕС предупредили, что выбранный механизм должен гарантировать конкурентоспособность цен на газ на мировых рынках.
По словам европейских дипломатов, 12 стран в распространенном документе заявили, что предложенный в механизме ограничения цен уровень в 220 и 35 евро является неприемлемым и его следует снизить еще больше. Документ, с которым ознакомилось Reuters, представили Бельгия, Болгария, Хорватия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словения и Словакия.
Встреча министров энергетики пройдет 13 декабря, однако в ЕС скептически оценивают вероятность того, что соглашения удастся достичь на следующей неделе, поскольку страны, недовольные последним предложением, могут заблокировать его одобрение, пишет агентство. При этом, по словам представителя одного из государств блока, страны все же «сокращают разногласия» в своих позициях.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. На этой неделе стоимость газа в Европе превысила $1600 за 1000 куб. м. Цены на газ растут на фоне вступления в силу запрета морских поставок российской нефти в страны ЕС. Кроме того, с 5 декабря был введен ценовой потолок на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Данное ограничение одобрили страны G7, а также страны ЕС и Австралия.