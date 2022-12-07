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СМИ: потолок цен на газ может быть снижен до 220 евро за МВт/ч

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Страны ЕС могут снизить планку для предельной цены на российский газ с предложенных Еврокомиссией 275 до 220 евро за МВт/ч, сообщил портал EURactiv со ссылкой на пакет поправок. 

Уточняется, что предложение снизить потолок цен принадлежит Чехии, которая в настоящее время председательствует в ЕС. Согласно данным проекта поправок, механизм по ограничению цен будет вводиться в случае, если стоимость газа превышает 220 евро за МВт/ч в течение пяти дней, а не двух недель, как ранее предлагала Еврокомиссия. 

Помимо этого, для ограничения цен на газ необходимо выполнение еще одного условия: разница между стоимостью газа на нидерландском хабе TTF и базовой стоимость сжиженного природного газа (СПГ) не должна превышать 35 евро. 

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Изначально Еврокомиссия предлагала запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВт/ч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.

После этого газета Financial Times сообщила, что страны Евросоюза недовольны этим предложением. По мнению представителей стран ЕС, такой потолок является «слишком высоким». В частности, в августе цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако они продержались на таком уровне всего неделю.

Против этого предложения также выступили представители биржи ICE. По их словам, в случае утверждения потолка цен трейдеры понесут убытки в размере $33 млрд, которые они должны будут внести в виде маржинальных платежей.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных