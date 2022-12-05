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Политика

Медведев предрек «невообразимую» ситуацию с ценами на нефть

Ведомости

Из-за введения ограничений для российской нефти с ценами на энергоресурс будет происходить «невообразимое». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое», — написал он в своем Telegram-канале. 

Медведев провел аналогию с желанием «толпы подгулявших бюргеров» охладиться в ледяной воде. По его словам, подобная затея не увенчается успехом, поскольку в такой ситуации часть людей «выскочит» из воды, другие — «научатся плавать», а еще какое-то число людей утонет.

«И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть», — заявил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, точно ясно, что инициатива с ограничением цен на российскую нефть не принесет ничего хорошего потребителям. Медведев посоветовал немцам запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками, поскольку «зима только началась».

Сегодня, 5 декабря, в силу вступил запрет на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Кроме того, введен ценовой потолок на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Данное ограничение 3 декабря одобрили страны G7, а также страны ЕС и Австралия.

После установления ограничения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных