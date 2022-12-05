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Экономика

Биржевые цены на газ превысили $1600 за тысячу кубометров

Ведомости

Стоимость газа в Европе превысила $1600 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в понедельник росли на 9,5%. Сегодня ближайший, январский, фьючерс на хабе TTF в Нидерландах открыл торги на отметке $1584,5 за 1000 куб. м. По состоянию на 10.03 мск стоимость составила $1611,3 (+9,5%) за 1000 куб. м. Позже рост цен на газ замедлился, в 10.34 мск стоимость январского фьючерса составляла $1595,8 за 1000 куб. м.

Цены на газ растут на фоне вступления в силу запрета морских поставок российской нефти в страны ЕС. Кроме того, с 5 декабря был введен ценовой потолок на российский энергоресурс на уровне $60 за баррель. Данное ограничение одобрили страны G7, а также страны ЕС и Австралии.

Обсуждение предельной цены шло в течение недели. Изначально Еврокомиссия (ЕК) предлагала потолок в размере $65 за баррель, однако страны Прибалтики и Польша посчитали такое ограничение слишком «щедрым». Так, Варшава настаивала на предельной цене в $30 за баррель. При этом Греция и Мальта выступили против введения потолка на уровне ниже $70 за баррель. 23 ноября переговоры зашли в тупик, писало агентство Bloomberg. В результате странам ЕС удалось договориться только 3 декабря.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. После установления ограничения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных