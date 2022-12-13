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Политика

Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ

Ведомости

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«На заседании Энергетического совета состоялись продолжительные дебаты, на пленарном заседании договоренности достигнуто не было, поэтому дискуссии продолжатся на двусторонней основе», — написал Сийярто на странице в соцсетях.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе усилились разногласия по поводу планируемого установления потолка цен на газ. Группа из 12 государств — членов блока, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС призвали снизить потолок цен на газ из РФ.

Изначально Еврокомиссия предлагала запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВтч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней.

Страны ЕС также договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. 

Ранее по теме: Власти сформулировали механизм противодействия потолку цен

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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