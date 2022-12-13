Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ
Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«На заседании Энергетического совета состоялись продолжительные дебаты, на пленарном заседании договоренности достигнуто не было, поэтому дискуссии продолжатся на двусторонней основе», — написал Сийярто на странице в соцсетях.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе усилились разногласия по поводу планируемого установления потолка цен на газ. Группа из 12 государств — членов блока, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС призвали снизить потолок цен на газ из РФ.
Изначально Еврокомиссия предлагала запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВтч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней.
Страны ЕС также договорились о ценовом потолке на российскую нефть в размере $60 за баррель 3 декабря, ограничение вступило в силу 5 декабря. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7, Норвегия и Австралия.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.