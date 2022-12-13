Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ

Ранее стало известно, что в Евросоюзе усилились разногласия по поводу планируемого установления потолка цен на газ. Группа из 12 государств — членов блока, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС призвали снизить потолок цен на газ из РФ.