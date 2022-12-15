В Польше заявили, что ЕС ищет средства для введения потолка цен на газ
Европейский союз ищет финансирование для того, что ввести потолок цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишут «РИА Новости».
«Сегодня на саммите мы снова будем говорить о лимитах цен на газ. Почему мы так долго это обсуждаем? В частности, потому, что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены», — заявил Моравецкий.
Наряду с этим премьер-министр Польши предложил конфисковать необходимые средства у российского бизнеса. «Нужно залезть в эти очень глубокие кошельки российских олигархов и Российской Федерации», — заявил польский премьер. Моравецкий сказал, что сейчас Евросоюз может конфисковать российскую собственность на сумму до $400 млрд.
«Мы сторонники того, чтобы конфисковать имущество РФ. Мы ищем деньги? Они там. Это 350 миллиардов долларов, а некоторые считают, что это даже 400 миллиардов долларов, которые можно использовать на восстановление Украины», — заявил он.
13 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ.
Ранее стало известно, что в Евросоюзе усилились разногласия по поводу планируемого установления потолка цен на газ. Группа из 12 государств — членов блока, среди которых Бельгия, Греция, Италия и Польша, в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС призвали снизить потолок цен на газ из РФ.
Изначально Еврокомиссия предлагала запускать механизм по ограничению цен на газ при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро за МВтч в течение двух недель. Второе — цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.