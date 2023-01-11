Минфин: бюджет в январе недополучит 54,5 млрд рублей нефтегазовых доходов
Российский бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов, сообщила пресс-служба Минфина.
«Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 г. в размере -54,5 млрд руб.», – говорится в сообщении.
На фоне выпадающих нефтегазовых доходов Минфин в рамках бюджетного правила сообщил, что возобновит операции по покупке (продаже) юаней на внутреннем валютном рынке.
«Объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. В случае если прогнозируемые нефтегазовые доходы будут превышать базовый месячный уровень, Минфин России будет проводить операции по покупке ликвидных активов в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае прогнозирования в текущем месяце недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета Минфин России будет проводить операции по продаже соответствующего объема ликвидных активов», – рассказали там.
Операции по покупке/продаже валюты будут проводиться ЦБ на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте китайский юань – рубль, пояснили там.
В январе для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов операции с ежедневным объемом продажи юаней на 3,2 млрд руб. пройдут с 13 января по 6 февраля.
В ЦБ, в свою очередь, отметили, что подходы регулятора к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются.
Минфин также обратил внимание на существование рисков снижения фактических объемов экспорта российского газа в сравнении с прогнозными значениями, в этом случае снизившиеся объемы поступлений от экспортной пошлины будут учтены в корректировке в последующие месяцы.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.
Вчера, 10 января, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2022 г. увеличился до 3,3 трлн руб. – 2,3% ВВП. Если учитывать средства, компенсированные государственным внебюджетным фондом в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, то дефицит бюджета составил 1,8% ВВП.
Он добавил, что бюджеты 40 регионов РФ были исполнены в 2022 г. с профицитом, а 45 регионов — с дефицитом. Силуанов заявил, что общий объем доходов по итогам прошлого года составил 28 трлн руб., что на 2,8 трлн руб. больше, чем ожидалось. Он пояснил, что таких цифр удалось достичь за счет роста как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.
Расходы бюджета в 2022 г. также увеличились, напомнил Силуанов. По его словам, в первую очередь средства были направлены на поддержку людей, в частности на внеплановую индексацию пенсий неработающих пенсионеров, прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, а также на новые выплаты на детей до 16 лет.