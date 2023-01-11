Минфин: бюджет в январе недополучит 54,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Он добавил, что бюджеты 40 регионов РФ были исполнены в 2022 г. с профицитом, а 45 регионов — с дефицитом. Силуанов заявил, что общий объем доходов по итогам прошлого года составил 28 трлн руб., что на 2,8 трлн руб. больше, чем ожидалось. Он пояснил, что таких цифр удалось достичь за счет роста как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.