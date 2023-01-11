Новак признал возникшие из-за потолка цен на нефть сложности
Введение потолка цен на российскую нефть привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
«Основная проблема — это высокий дисконт в результате высокого уровня стоимости фрахта. То есть стоимость фрахта выросла достаточно сильно в связи с теми рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты относительно возможных санкций в соответствии с тем, что они не устанавливают потолок цен», — сказал он.
Новак выразил надежду, что ситуация будет носить временный характер. «Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 г., когда в марте и апреле дисконт сильно вырос, потом он начал постепенно падать и в два раза уменьшился», — подчеркнул Новак.
Накануне, 10 января, агентство Bloomberg сообщило, что российская нефть сорта Urals 6 января продавалась по цене в полтора раза ниже установленного ценового потолка – $37,8/барр. При этом эталонная нефть марки Brent в этот день торговалась на уровне $78,57.
После этого в Минэнерго допустили введение дополнительных мер для противодействия потолку цен на российскую нефть. В частности, они могут быть направлены на «ограничение возможного дисконта» на российское сырье при поставках за рубеж «до пределов, основанных на рыночных ценах».
3 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
После этого, 27 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.