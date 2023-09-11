Медведев предложил временно приостановить дипломатические отношения с ЕС

ЕК ссылается на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 г. «Об ограничительных мерах в связи с действиями России». Согласно ст. 3i, вводится запрет на продажу и ввоз на территорию ЕС ряда товаров, включая автомобили. 10 сентября в ЕК уточнили, что помимо автомобилей россиянам также запрещено ввозить в ЕС чемоданы, ноутбуки, смартфоны, косметику и др. Это будет расцениваться как запрещенный импорт.