В Венгрии поприветствовали заявление Путина об ошибочности ввода войск в 1956 году
Венгрия приветствует заявления президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в 1956 г. был ошибочным. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш.
«Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать», – сообщил Гуйяш (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что это продолжение «правильной практики», которую президент РФ Борис Ельцин начал в ноябре 1992 г., осудив ввод войск.
В ходе пленарного заседания ВЭФ 12 сентября Путин заявил, что Россия давно признала, что часть политики Советского союза в части ввода войск в Прагу и Будапешт «была ошибочной и вела только к напряжению отношений». «Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов, вот и все», – подытожил российский президент.
По его мнению, сегодня на эти же грабли наступают ведущие страны Запада, прежде всего США. Они «давят» на своих союзников, тем самым продолжают «известную британскую формулу».