В Венгрии поприветствовали заявление Путина об ошибочности ввода войск в 1956 году

В ходе пленарного заседания ВЭФ 12 сентября Путин заявил, что Россия давно признала, что часть политики Советского союза в части ввода войск в Прагу и Будапешт «была ошибочной и вела только к напряжению отношений». «Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов, вот и все», – подытожил российский президент.