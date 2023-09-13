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Политика

В Венгрии поприветствовали заявление Путина об ошибочности ввода войск в 1956 году

Ведомости

Венгрия приветствует заявления президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в 1956 г. был ошибочным. Об этом заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

«Это заявление российского президента мы можем лишь приветствовать», – сообщил Гуйяш (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что это продолжение «правильной практики», которую президент РФ Борис Ельцин начал в ноябре 1992 г., осудив ввод войск.

В ходе пленарного заседания ВЭФ 12 сентября Путин заявил, что Россия давно признала, что часть политики Советского союза в части ввода войск в Прагу и Будапешт «была ошибочной и вела только к напряжению отношений». «Нельзя ничего делать в сфере внешней политики, что идет в явное противоречие с интересами других народов, вот и все», – подытожил российский президент.

По его мнению, сегодня на эти же грабли наступают ведущие страны Запада, прежде всего США. Они «давят» на своих союзников, тем самым продолжают «известную британскую формулу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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