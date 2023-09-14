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Путин подарил лидеру КНДР перчатку от скафандра и карабин

Ведомости

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, и карабин. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что между лидерами был обмен подарками, но Кремль предпочитает «никогда особо это не публичить».

«Но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе. Подарил карабин нашего отечественного российского производства высочайшего качества», – рассказал Песков.

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Лидер КНДР подарил российскому президенту также карабин, который был сделан северокорейскими мастерами. Песков добавил, что были и другие подарки.

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Песков рассказывал, что в ходе переговоров был поднят вопрос о возможности отправки северокорейского космонавта в космос. По словам представителя Кремля, при желании Пхеньяна можно подготовить и запустить в космос северокорейского космонавта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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