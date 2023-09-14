Путин подарил лидеру КНДР перчатку от скафандра и карабин

Лидер КНДР приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. 13 сентября Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный». Сначала лидеры провели переговоры в расширенном составе, а затем продолжили встречу в формате тет-а-тет. Песков рассказывал, что в ходе переговоров был поднят вопрос о возможности отправки северокорейского космонавта в космос. По словам представителя Кремля, при желании Пхеньяна можно подготовить и запустить в космос северокорейского космонавта.