Песков сообщил об обсуждении возможной подготовки космонавта из КНДР
В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына на космодром Восточный был поднят вопрос о возможности отправки северокорейского космонавта в космос, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы говорили о том, что, при желании северокорейской стороны, можно подготовить и запустить в космос северокорейского космонавта», – сказал Песков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. 13 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе на космодроме Восточный. Лидеры РФ и КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2». Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать освоение космоса.
Президент России также сообщал, что Ким Чен Ын посетит Владивосток и заводы по производству авиационной техники в Комсомольске-на-Амуре. По словам президента, во Владивостоке запланирована «военная часть по линии Минобороны». Речь идет о демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. В ходе визита лидер КНДР посетит Северо-Восточный федеральный университет и осмотрит несколько объектов Российской академии наук.