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Песков сообщил об обсуждении возможной подготовки космонавта из КНДР

Ведомости

В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына на космодром Восточный был поднят вопрос о возможности отправки северокорейского космонавта в космос, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы говорили о том, что, при желании северокорейской стороны, можно подготовить и запустить в космос северокорейского космонавта», – сказал Песков.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. 13 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе на космодроме Восточный. Лидеры РФ и КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2». Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать освоение космоса.

Президент России также сообщал, что Ким Чен Ын посетит Владивосток и заводы по производству авиационной техники в Комсомольске-на-Амуре. По словам президента, во Владивостоке запланирована «военная часть по линии Минобороны». Речь идет о демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. В ходе визита лидер КНДР посетит Северо-Восточный федеральный университет и осмотрит несколько объектов Российской академии наук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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