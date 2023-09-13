Песков сообщил об обсуждении возможной подготовки космонавта из КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября по приглашению российского президента. 13 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе на космодроме Восточный. Лидеры РФ и КНДР ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2». Путин заявил, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать освоение космоса.