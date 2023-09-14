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Представитель Борреля объяснил, почему с четырех россиян сняли санкции ЕС

Ведомости

Евросоюз исключил из санкционного списка россиян, которые больше не подходят под критерии действия ограничительных мер. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано.

«К санкциям ЕС всегда прилагается список лиц и организаций, внесенных на основе определенных критериев. Каждый пакет санкций регулярно пересматривается. И когда констатируется, что больше нет юридических причин оставлять в списке тех или иных подсанкционных лиц или организаций, они оттуда удаляются», – пояснил Стано (цитата по «Интерфаксу»).

По словам пресс-секретаря Борреля, санкционные критерии перестали действовать по отношению к россиянам, которых освободили от ограничений 14 сентября. Он добавил, что решение государства - члены ЕС приняли консенсусом и конфиденциально. Подробности критериев Стано не уточнил.

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Официальный представитель главы дипломатии Евросоюза также сообщил, что всего из санкционных списков исключили 10 субъектов из-за смерти лиц или «других причин». К другим он отнес ситуации, когда человеку удалось доказать Совету ЕС, что на него больше не распространяются критерии действующих ограничений.

ЕС сообщил 14 сентября, что снял персональные санкции против погибшего в зоне спецоперации военнослужащего Георгия Шуваева, а также против трех бизнесменов из России. Из-под ограничений вышли владелец группы ЕСН Григорий Березкин, бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин и совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов. 

Предприниматели попали под санкции прошлой весной. Она оспаривали решение Евросоюза в суде и заявляли, что мотивы включения в списки рестрикций были ошибочны и санкции нарушили их основные права.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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