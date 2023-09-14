Представитель Борреля объяснил, почему с четырех россиян сняли санкции ЕС
Евросоюз исключил из санкционного списка россиян, которые больше не подходят под критерии действия ограничительных мер. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано.
«К санкциям ЕС всегда прилагается список лиц и организаций, внесенных на основе определенных критериев. Каждый пакет санкций регулярно пересматривается. И когда констатируется, что больше нет юридических причин оставлять в списке тех или иных подсанкционных лиц или организаций, они оттуда удаляются», – пояснил Стано (цитата по «Интерфаксу»).
По словам пресс-секретаря Борреля, санкционные критерии перестали действовать по отношению к россиянам, которых освободили от ограничений 14 сентября. Он добавил, что решение государства - члены ЕС приняли консенсусом и конфиденциально. Подробности критериев Стано не уточнил.
Официальный представитель главы дипломатии Евросоюза также сообщил, что всего из санкционных списков исключили 10 субъектов из-за смерти лиц или «других причин». К другим он отнес ситуации, когда человеку удалось доказать Совету ЕС, что на него больше не распространяются критерии действующих ограничений.
ЕС сообщил 14 сентября, что снял персональные санкции против погибшего в зоне спецоперации военнослужащего Георгия Шуваева, а также против трех бизнесменов из России. Из-под ограничений вышли владелец группы ЕСН Григорий Березкин, бывший гендиректор Ozon Александр Шульгин и совладелец «Нортгаза» Фархад Ахмедов.
Предприниматели попали под санкции прошлой весной. Она оспаривали решение Евросоюза в суде и заявляли, что мотивы включения в списки рестрикций были ошибочны и санкции нарушили их основные права.