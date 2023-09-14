Представитель Борреля объяснил, почему с четырех россиян сняли санкции ЕС

«К санкциям ЕС всегда прилагается список лиц и организаций, внесенных на основе определенных критериев. Каждый пакет санкций регулярно пересматривается. И когда констатируется, что больше нет юридических причин оставлять в списке тех или иных подсанкционных лиц или организаций, они оттуда удаляются», – пояснил Стано (цитата по «Интерфаксу»).