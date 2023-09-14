Евросоюз опубликовал имена россиян, с которых сняли санкции

Евросоюз опубликовал имена четырех россиян, а отношении которых не были продлены санкции ЕС. Санкции сняты с владельца группы ЕСН Григория Березкина, экс-глава Ozon Александр Шульгин, совладелеа «Нортгаза» Фархад Ахмедов, а также с убитого российского полковника Георгия Шуваева, следует из документа. Он погиб в ходе спецоперации на Украине осенью 2022 г.