Евросоюз опубликовал имена россиян, с которых сняли санкции
Евросоюз опубликовал имена четырех россиян, а отношении которых не были продлены санкции ЕС. Санкции сняты с владельца группы ЕСН Григория Березкина, экс-глава Ozon Александр Шульгин, совладелеа «Нортгаза» Фархад Ахмедов, а также с убитого российского полковника Георгия Шуваева, следует из документа. Он погиб в ходе спецоперации на Украине осенью 2022 г.
О решении отменить санкции в отношении четырех российских граждан Совет ЕС объявил днем ранее, 13 сентября, не уточняя имена. О том, что из списка ограничений ограничений могут убрать Шульгина, Березкина, Ахмедова и Шуваева, сообщало агентство Reuters со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.
Шульгин вместе с Ахмедовым и Березкиным попали под санкции ЕС прошлой весной, они оспаривали санкции в суде. Они заявляли, что мотивы включения в списки рестрикций были ошибочны, и санкции нарушили их основные права.
Ограничения в отношении Шуваева ввели уже после его смерти. Военный погиб в Харьковской области при исполнении служебных обязанностей в зоне СВО 1 октября 2022 г.