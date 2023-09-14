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Евросоюз опубликовал имена россиян, с которых сняли санкции

Ведомости

Евросоюз опубликовал имена четырех россиян, а отношении которых не были продлены санкции ЕС. Санкции сняты с владельца группы ЕСН Григория Березкина, экс-глава Ozon Александр Шульгин, совладелеа «Нортгаза» Фархад Ахмедов, а также с убитого российского полковника Георгия Шуваева, следует из документа. Он погиб в ходе спецоперации на Украине осенью 2022 г.

О решении отменить санкции в отношении четырех российских граждан Совет ЕС объявил днем ранее, 13 сентября, не уточняя имена. О том, что из списка ограничений ограничений могут убрать Шульгина, Березкина, Ахмедова и Шуваева, сообщало агентство Reuters со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Ранее по теме: ЕС решил не продлевать санкции в отношении четырех россиян

Шульгин вместе с Ахмедовым и Березкиным попали под санкции ЕС прошлой весной, они оспаривали санкции в суде. Они заявляли, что мотивы включения в списки рестрикций были ошибочны, и санкции нарушили их основные права.

Ограничения в отношении Шуваева ввели уже после его смерти. Военный погиб в Харьковской области при исполнении служебных обязанностей в зоне СВО 1 октября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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