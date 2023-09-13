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Политика

ЕС решил не продлевать санкции в отношении четырех россиян

Ведомости

Совет Евросоюза принял решение не продлевать санкции в отношении четырех россиян, следует из сообщения на сайте совета.

Кого именно совет решил исключить из санкционных списков, не уточняется. В официальном журнале ЕС информация об этом пока не опубликована.

13 сентября совет продлил на полгода персональные санкции в отношении лиц в связи со спецоперацией России на Украине – до 15 марта 2024 г. В общей сложности под санкциями союза находятся почти 1800 физических и юридических лиц.

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Персональные санкционные меры предполагают замораживание активов граждан, внесенных в черный список. В связи с чем компаниям ЕС запрещается предоставлять этим гражданам средства. При этом на физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки: им запрещается въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом.

Издание Deutsche Welle (признано в РФ иностранным агентом) со ссылкой на чиновников в Брюсселе пишет, что ЕС решил вывести из-под санкций бизнесменов, попавших под санкции в апреле 2022 г.: Григория Березкина, Фархада Ахмедова, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина, а также полковника Георгия Шуваева, погибшего в ходе спецоперации на Украине осенью 2022 г.

О том, что ЕС планирует не продлевать санкции в отношении Березкина, Ахмедова и Шульгина, 12 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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