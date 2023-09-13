ЕС решил не продлевать санкции в отношении четырех россиян
Совет Евросоюза принял решение не продлевать санкции в отношении четырех россиян, следует из сообщения на сайте совета.
Кого именно совет решил исключить из санкционных списков, не уточняется. В официальном журнале ЕС информация об этом пока не опубликована.
13 сентября совет продлил на полгода персональные санкции в отношении лиц в связи со спецоперацией России на Украине – до 15 марта 2024 г. В общей сложности под санкциями союза находятся почти 1800 физических и юридических лиц.
Персональные санкционные меры предполагают замораживание активов граждан, внесенных в черный список. В связи с чем компаниям ЕС запрещается предоставлять этим гражданам средства. При этом на физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки: им запрещается въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом.
Издание Deutsche Welle (признано в РФ иностранным агентом) со ссылкой на чиновников в Брюсселе пишет, что ЕС решил вывести из-под санкций бизнесменов, попавших под санкции в апреле 2022 г.: Григория Березкина, Фархада Ахмедова, бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина, а также полковника Георгия Шуваева, погибшего в ходе спецоперации на Украине осенью 2022 г.
О том, что ЕС планирует не продлевать санкции в отношении Березкина, Ахмедова и Шульгина, 12 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.