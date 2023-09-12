СМИ сообщают о планах ЕС не продлевать санкции против троих россиян

В суде основной претензией Шульгина, в итоге сыгравшей решающую роль, стало заявление об ошибочном обосновании внесения бизнесмена в санкционный список. В документе ЕС сказано, что Шульгин является «ведущим бизнесменом», но так как он более не занимает пост гендиректора Ozon, Шульгин оспаривал эту позицию. Совет ЕС не предоставил никаких доказательств, почему это утверждение корректно в отношении бывшего гендиректора Ozon.