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СМИ сообщают о планах ЕС не продлевать санкции против троих россиян

Ведомости

Евросоюз планирует не продлевать санкции против троих российских предпринимателей, пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

Речь идет о бизнесменах Григории Березкине и Фархаде Ахмедове, а также бывшем гендиректоре Ozon Александре Шульгине. Санкции в их отношении истекают на этой неделе, уточняет агентство.

6 сентября европейский суд общей юрисдикции, базирующийся в Люксембурге, постановил снять санкции с Шульгина, введенные в апреле 2022 г. Ограничения продолжат действовать до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.

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На момент введения санкций предприниматель занимал должность генерального директора Ozon. 11 апреля Шульгин покинул свой пост и ушел из совета директоров компании.

В суде основной претензией Шульгина, в итоге сыгравшей решающую роль, стало заявление об ошибочном обосновании внесения бизнесмена в санкционный список. В документе ЕС сказано, что Шульгин является «ведущим бизнесменом», но так как он более не занимает пост гендиректора Ozon, Шульгин оспаривал эту позицию. Совет ЕС не предоставил никаких доказательств, почему это утверждение корректно в отношении бывшего гендиректора Ozon.

В конце июня ЕС ввел 11-й пакет санкций против России, под ограничения тогда попали 87 организаций, а также 100 физлиц и ряд СМИ. Всего под санкциями ЕС находятся около 1800 человек и организаций. В июле постпреды ЕС согласовали продление действия персональных санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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