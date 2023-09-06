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Суд ЕС снял санкции с бывшего генерального директора Ozon Шульгина

Ведомости

Европейский суд общей юрисдикции, базирующийся в Люксембурге, постановил снять санкции с бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина. Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке. 

Заседание прошло 6 сентября. Из решения следует, что суд отменил санкции ЕС, введенные против Шульгина в апреле 2022 г. В то же время ограничения продолжат действовать до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.

В качестве доводов для исключения бизнесмена из санкционного списка защита ссылалась на «нарушение права на эффективную судебную защиту» и ошибочные мотивы введения ограничений. В частности, Шульгин указывал на неясность критериев, которые стали поводом для внесения его в санкционный список, и отрицал, что его деятельность связана с секторами экономики, которые приносят существенный доход правительству РФ. 

Совет ЕС ввел персональные санкции против Шульгина 8 апреля 2022 г. По утверждению европейских властей, он является «ведущим бизнесменом» в стране. Другой причиной стало присутствие Шульгина на встрече президента РФ Владимира Путина с российским бизнесом в Кремле 24 февраля 2022 г. В ЕС сочли, что факт участия бизнесмена в данной встрече означает поддержку политики России в отношении Украины. 

На момент введения санкций предприниматель занимал должность генерального директора Ozon. 11 апреля Шульгин покинул свой пост и ушел из совета директоров компании. Позже Совет ЕС скорректировал формулировку в обосновании санкции, уточнив, что Шульгин является бывшим главой Ozon. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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