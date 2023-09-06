Суд ЕС снял санкции с бывшего генерального директора Ozon Шульгина

В качестве доводов для исключения бизнесмена из санкционного списка защита ссылалась на «нарушение права на эффективную судебную защиту» и ошибочные мотивы введения ограничений. В частности, Шульгин указывал на неясность критериев, которые стали поводом для внесения его в санкционный список, и отрицал, что его деятельность связана с секторами экономики, которые приносят существенный доход правительству РФ.