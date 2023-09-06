Суд ЕС снял санкции с бывшего генерального директора Ozon Шульгина
Европейский суд общей юрисдикции, базирующийся в Люксембурге, постановил снять санкции с бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина. Об этом свидетельствуют данные в судебной картотеке.
Заседание прошло 6 сентября. Из решения следует, что суд отменил санкции ЕС, введенные против Шульгина в апреле 2022 г. В то же время ограничения продолжат действовать до истечения срока подачи апелляции или до конца ее рассмотрения.
В качестве доводов для исключения бизнесмена из санкционного списка защита ссылалась на «нарушение права на эффективную судебную защиту» и ошибочные мотивы введения ограничений. В частности, Шульгин указывал на неясность критериев, которые стали поводом для внесения его в санкционный список, и отрицал, что его деятельность связана с секторами экономики, которые приносят существенный доход правительству РФ.
Совет ЕС ввел персональные санкции против Шульгина 8 апреля 2022 г. По утверждению европейских властей, он является «ведущим бизнесменом» в стране. Другой причиной стало присутствие Шульгина на встрече президента РФ Владимира Путина с российским бизнесом в Кремле 24 февраля 2022 г. В ЕС сочли, что факт участия бизнесмена в данной встрече означает поддержку политики России в отношении Украины.
На момент введения санкций предприниматель занимал должность генерального директора Ozon. 11 апреля Шульгин покинул свой пост и ушел из совета директоров компании. Позже Совет ЕС скорректировал формулировку в обосновании санкции, уточнив, что Шульгин является бывшим главой Ozon.