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Бизнес

Шульгин покинул пост генерального директора Ozon

Ведомости

Гендиректор Ozon Александр Шульгин покинул свой пост 11 апреля и ушел из совета директоров компании из-за санкций, наложенных на него Евросоюзом и Австралией. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). 

Шульгина в совете директоров сменит действующий финансовый директор Игорь Герасимов, он займет должность исполнительного директора. При этом руководство онлайн-ритейлером перейдет к коллегиальному органу управления. 

«Новое правление будет принимать стратегические решения и управлять бизнес-операциями на основе принципа коллегиальности управления, который де-факто действует в Ozon и уже доказал свою высокую эффективность», — отмечается в сообщении компании. 

Евросоюз ввел санкции против Шульгина 11 апреля. Как говорится в публикации на сайте журнала ЕС, санкции введены в связи с тем, что 24 февраля 2022 г. Шульгин был на встрече российских «олигархов» с президентом России Владимиром Путиным. По мнению властей Евросоюза, факт присутствия Шульгина на данной встрече означает поддержку политики России в отношении Украины. 

Шульгин — выходец из «Яндекса». Он возглавил Ozon в 2017 г. За время его руководства Ozon провел успешное IPO на бирже Nasdaq с одновременным листингом на Мосбирже. В ходе размещения компания привлекла $1,2 млрд инвестиций. До прихода в Ozon с 2010 г. Шульгин занимал должность финансового директора «Яндекса». В этой должности он курировал проведение IPO «Яндекса» на Nasdaq. С 2014 по 2017 г. он был гендиректором «Яндекса».

Ozon — второй по обороту маркетплейс в России. Объем оборота товаров и услуг (GMV — Gross Merchandise Value) в 2021 г. вырос на 125% и достиг 445 млрд руб. Основные акционеры Ozon — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и инвестиционный фонд Baring Vostok. Им принадлежит по 33,1% акционерного капитала. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных