Шульгин покинул пост генерального директора Ozon

Шульгин — выходец из «Яндекса». Он возглавил Ozon в 2017 г. За время его руководства Ozon провел успешное IPO на бирже Nasdaq с одновременным листингом на Мосбирже. В ходе размещения компания привлекла $1,2 млрд инвестиций. До прихода в Ozon с 2010 г. Шульгин занимал должность финансового директора «Яндекса». В этой должности он курировал проведение IPO «Яндекса» на Nasdaq. С 2014 по 2017 г. он был гендиректором «Яндекса».