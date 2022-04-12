Шульгин покинул пост генерального директора Ozon
Гендиректор Ozon Александр Шульгин покинул свой пост 11 апреля и ушел из совета директоров компании из-за санкций, наложенных на него Евросоюзом и Австралией. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Шульгина в совете директоров сменит действующий финансовый директор Игорь Герасимов, он займет должность исполнительного директора. При этом руководство онлайн-ритейлером перейдет к коллегиальному органу управления.
«Новое правление будет принимать стратегические решения и управлять бизнес-операциями на основе принципа коллегиальности управления, который де-факто действует в Ozon и уже доказал свою высокую эффективность», — отмечается в сообщении компании.
Евросоюз ввел санкции против Шульгина 11 апреля. Как говорится в публикации на сайте журнала ЕС, санкции введены в связи с тем, что 24 февраля 2022 г. Шульгин был на встрече российских «олигархов» с президентом России Владимиром Путиным. По мнению властей Евросоюза, факт присутствия Шульгина на данной встрече означает поддержку политики России в отношении Украины.
Шульгин — выходец из «Яндекса». Он возглавил Ozon в 2017 г. За время его руководства Ozon провел успешное IPO на бирже Nasdaq с одновременным листингом на Мосбирже. В ходе размещения компания привлекла $1,2 млрд инвестиций. До прихода в Ozon с 2010 г. Шульгин занимал должность финансового директора «Яндекса». В этой должности он курировал проведение IPO «Яндекса» на Nasdaq. С 2014 по 2017 г. он был гендиректором «Яндекса».
Ozon — второй по обороту маркетплейс в России. Объем оборота товаров и услуг (GMV — Gross Merchandise Value) в 2021 г. вырос на 125% и достиг 445 млрд руб. Основные акционеры Ozon — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и инвестиционный фонд Baring Vostok. Им принадлежит по 33,1% акционерного капитала.