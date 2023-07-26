Совет ЕС согласовал продление персональных санкций против России

Персональные санкции, как правило, продлеваются каждые полгода. Персональные санкционные меры предполагают замораживание активов граждан, внесенных в черный список. В связи с чем компаниям ЕС запрещается предоставлять этим гражданам средства. При этом на физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки: им запрещается въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом.