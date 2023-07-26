Совет ЕС согласовал продление персональных санкций против России
Постпреды ЕС согласовали продление действия персональных санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявили в испанском представительстве.
«Постоянные представители ЕС согласовали продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины», – говорится в публикации испанских властей в X (бывшая Twitter).
Персональные санкции, как правило, продлеваются каждые полгода. Персональные санкционные меры предполагают замораживание активов граждан, внесенных в черный список. В связи с чем компаниям ЕС запрещается предоставлять этим гражданам средства. При этом на физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки: им запрещается въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом.
20 июля Совет Евросоюза принял решение продлить на полгода санкции против конкретных секторов экономики России. Ограничения касаются торговли, финансов, технологий, предметов роскоши и др. Помимо этого ЕС запретил импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России и заблокировал работу некоторых российских банков, подчеркнули в совете. Ограничения впервые были введены в 2014 г. и с тех пор значительно расширены.