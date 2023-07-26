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Политика

Совет ЕС согласовал продление персональных санкций против России

Ведомости

Постпреды ЕС согласовали продление действия персональных санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявили в испанском представительстве.

«Постоянные представители ЕС согласовали продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины», – говорится в публикации испанских властей в X (бывшая Twitter).

Персональные санкции, как правило, продлеваются каждые полгода. Персональные санкционные меры предполагают замораживание активов граждан, внесенных в черный список. В связи с чем компаниям ЕС запрещается предоставлять этим гражданам средства. При этом на физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки: им запрещается въезжать на территорию ЕС или пересекать ее транзитом.

Ранее по теме: Совет Евросоюза на полгода продлил санкции против России

20 июля Совет Евросоюза принял решение продлить на полгода санкции против конкретных секторов экономики России. Ограничения касаются торговли, финансов, технологий, предметов роскоши и др. Помимо этого ЕС запретил импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России и заблокировал работу некоторых российских банков, подчеркнули в совете. Ограничения впервые были введены в 2014 г. и с тех пор значительно расширены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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