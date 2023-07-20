Совет Евросоюза на полгода продлил санкции против России

В заявлении напомнили, что санкции впервые были введены в 2014 г. и значительно расширены с февраля 2022 г. Ограничения касаются торговли, финансов, технологий, предметов роскоши и др. Помимо этого ЕС запретил импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России и заблокировал работу некоторых российских банков, подчеркнули в совете.