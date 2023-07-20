Совет Евросоюза на полгода продлил санкции против России
Совет Евросоюза принял решение продлить на полгода санкции против России. Это следует из заявления на сайте совета.
«Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 января 2024 г., ограничительные меры, направленные против конкретных секторов экономики Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В заявлении напомнили, что санкции впервые были введены в 2014 г. и значительно расширены с февраля 2022 г. Ограничения касаются торговли, финансов, технологий, предметов роскоши и др. Помимо этого ЕС запретил импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России и заблокировал работу некоторых российских банков, подчеркнули в совете.
Последний раз санкции продлевались 27 января.
В феврале 2022 г. Россия начала спецоперацию на Украине. На этом фоне США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели в отношении России санкции. Как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, западные страны заморозили 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
В то же время российские власти неоднократно заявляли, что Западу не удалось достичь цели. В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика успешно противостоит западным санкциям, сейчас бизнес перестраивает логистику и сотрудничает с ответственными партнерами.