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Политика

Мишустин заявил об успешном противостоянии российской экономики санкциям

Ведомости

Российская экономика успешно противостоит западным санкциям, сейчас бизнес перестраивает логистику и сотрудничает с ответственными партнерами. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на конференции по межрегиональному сотрудничеству в Таджикистане.

«Мы успешно противостоим такому давлению. Обеспечиваем устойчивость экономики – вопреки негативным прогнозам. Принимаем меры для стабилизации ситуации на рынке труда. Поддерживаем граждан и компании. Наш бизнес перестраивает логистику, переориентируясь на ответственных партнеров», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Мишустин указал на турбулентность и стратегическую напряженность в глобальной экономике. По его словам, такая ситуация стала итогом системных ошибок в финансово-экономической политике западных стран, обострения геополитических противоречий и введения санкций против РФ. 

На фоне начала спецоперации на Украине США, Великобритания и страны ЕС ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что цель — «погрузить экономику России в рецессию на десятилетия».

В то же время российские власти заявляли, что Западу не удалось достичь цели. В январе президент РФ Владимир Путин отметил, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Глава государства указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам. 

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин заявил, что западные страны развернули против России «экономический фронт», пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались. Президент подчеркнул, что «Запад нигде ничего не добился и не добьется». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных