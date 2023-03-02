Мишустин заявил об успешном противостоянии российской экономики санкциям

В то же время российские власти заявляли, что Западу не удалось достичь цели. В январе президент РФ Владимир Путин отметил, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Глава государства указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам.