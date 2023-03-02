Мишустин заявил об успешном противостоянии российской экономики санкциям
Российская экономика успешно противостоит западным санкциям, сейчас бизнес перестраивает логистику и сотрудничает с ответственными партнерами. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на конференции по межрегиональному сотрудничеству в Таджикистане.
«Мы успешно противостоим такому давлению. Обеспечиваем устойчивость экономики – вопреки негативным прогнозам. Принимаем меры для стабилизации ситуации на рынке труда. Поддерживаем граждан и компании. Наш бизнес перестраивает логистику, переориентируясь на ответственных партнеров», — сказал он (цитата по ТАСС).
Мишустин указал на турбулентность и стратегическую напряженность в глобальной экономике. По его словам, такая ситуация стала итогом системных ошибок в финансово-экономической политике западных стран, обострения геополитических противоречий и введения санкций против РФ.
На фоне начала спецоперации на Украине США, Великобритания и страны ЕС ввели масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что цель — «погрузить экономику России в рецессию на десятилетия».
В то же время российские власти заявляли, что Западу не удалось достичь цели. В январе президент РФ Владимир Путин отметил, что с Россией не произошло ничего из того, что ей «предрекал противник». Глава государства указал на собранность граждан РФ и их готовность к вызовам.
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин заявил, что западные страны развернули против России «экономический фронт», пытались «обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию», однако их расчеты не оправдались. Президент подчеркнул, что «Запад нигде ничего не добился и не добьется».