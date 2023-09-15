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Шойгу: ВМФ России до конца года получит 12 кораблей

Ведомости

До конца 2023 г. в Военно-морской флот (ВМФ) России поступят 12 кораблей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота.

«В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск", – уточнил Шойгу (цитата по ТАСС).

За последние 10 лет в ВМФ поступило более 50 кораблей, добавил министр.

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В ходе совещания Шойгу рассказал, что идет разработка многоцелевых атомных подводных лодок и подводных беспилотников. Минобороны последовательно принимает шаги по модернизации и повышению боеготовности ВМФ, так как флот защищает национальные интересы России, подчеркнул министр.

15 сентября Шойгу находится с визитом в Приморском крае. На заводе «Звезда» он проверил выполнение гособоронзаказа, в том числе строительство плавучего докового комплекса и модернизацию подлодок. Затем министр посетил вертолетный завод «Прогресс». Предприятие производит вертолеты Ка-52, которые используются в ходе спецоперации на Украине. Шойгу отметил, что боевые возможности Ка-52М необходимо усовершенствовать. Он также отметил, что необходимо повысить защищенность летчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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