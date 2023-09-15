Шойгу: ВМФ России до конца года получит 12 кораблей

15 сентября Шойгу находится с визитом в Приморском крае. На заводе «Звезда» он проверил выполнение гособоронзаказа, в том числе строительство плавучего докового комплекса и модернизацию подлодок. Затем министр посетил вертолетный завод «Прогресс». Предприятие производит вертолеты Ка-52, которые используются в ходе спецоперации на Украине. Шойгу отметил, что боевые возможности Ка-52М необходимо усовершенствовать. Он также отметил, что необходимо повысить защищенность летчиков.