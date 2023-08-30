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В состав ВМФ России поступило исследовательское судно «Евгений Горигледжан»

Ведомости

На заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) состоялась церемония передачи океанического исследовательского судна «Евгений Горигледжан» в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщили в пресс-службе ОСК

«После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-морского флота командир судна пронес полотнище Военно-морского флага перед строем личного состава корабля и флаг был поднят», – сказано в сообщении. 

Исследовательское судно было разработано Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) «Алмаз» (входит в ОСК) и названо в честь советского и российского инженера-конструктора, главного конструктора атомных подводных лодок Евгения Горигледжана. 

Судно будет выполнять научно-исследовательские океанографические работы и осуществлять экологический мониторинг Мирового океана. Помимо этого предполагается, что «Евгений Горигледжан» будет принимать участие в поисково-спасательных работах.

Ранее ТАСС писал, что судно предназначалось для Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Оно было заложено в марте 2016 г. Его строительством занимался Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 

Евгений Горигледжан родился в Санкт-Петербурге в 1934 г. Он окончил Санкт-Петербургский морской технический университет (ранее – Ленинградский кораблестроительный институт) и начал работать в ЦМКБ «Рубин» в 1957 г. Горигледжан скончался в 2014 г. в возрасте 80 лет. Среди его наград – орден «Знак почета», орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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