В состав ВМФ России поступило исследовательское судно «Евгений Горигледжан»
«После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-морского флота командир судна пронес полотнище Военно-морского флага перед строем личного состава корабля и флаг был поднят», – сказано в сообщении.
Исследовательское судно было разработано Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) «Алмаз» (входит в ОСК) и названо в честь советского и российского инженера-конструктора, главного конструктора атомных подводных лодок Евгения Горигледжана.
Судно будет выполнять научно-исследовательские океанографические работы и осуществлять экологический мониторинг Мирового океана. Помимо этого предполагается, что «Евгений Горигледжан» будет принимать участие в поисково-спасательных работах.
Ранее ТАСС писал, что судно предназначалось для Главного управления глубоководных исследований Минобороны. Оно было заложено в марте 2016 г. Его строительством занимался Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь».
Евгений Горигледжан родился в Санкт-Петербурге в 1934 г. Он окончил Санкт-Петербургский морской технический университет (ранее – Ленинградский кораблестроительный институт) и начал работать в ЦМКБ «Рубин» в 1957 г. Горигледжан скончался в 2014 г. в возрасте 80 лет. Среди его наград – орден «Знак почета», орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и др.