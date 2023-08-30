В состав ВМФ России поступило исследовательское судно «Евгений Горигледжан»

Евгений Горигледжан родился в Санкт-Петербурге в 1934 г. Он окончил Санкт-Петербургский морской технический университет (ранее – Ленинградский кораблестроительный институт) и начал работать в ЦМКБ «Рубин» в 1957 г. Горигледжан скончался в 2014 г. в возрасте 80 лет. Среди его наград – орден «Знак почета», орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и др.