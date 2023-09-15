Лондон внес ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

В пресс-службе правительства также напомнили, что в королевстве по закону запрещена поддержка и публичное одобрение террористической организации, а также демонстрация ее символики. Нарушение запрета влечет за собой наказание до 14 лет лишения свободы, а также возможный штраф до 5000 фунтов. Всего в списке теперь значится 79 запрещенных организаций.