Лондон внес ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций
Власти Великобритании внесли ЧВК «Вагнер» в перечень запрещенных террористических организаций, сообщила пресс-служба правительства королевства.
«Российская наемническая организация "Группа Вагнера" была объявлена террористической организацией сегодня (15 сентября) <...> Этот приказ вступает в силу немедленно», – говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства также напомнили, что в королевстве по закону запрещена поддержка и публичное одобрение террористической организации, а также демонстрация ее символики. Нарушение запрета влечет за собой наказание до 14 лет лишения свободы, а также возможный штраф до 5000 фунтов. Всего в списке теперь значится 79 запрещенных организаций.
О том, что Лондон включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций, 6 сентября сообщила министр внутренних дел страны Суэлла Браверман. По ее словам, деятельность «Вагнер» на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, напомнил, что де-юре ЧВК «Вагнер» не существует.
В январе 2023 г. США признали ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией». Под санкции также попали компании, связанные с группой. Речь идет о технологической компании «Терра-Тех», Sewa Security Services из ЦАР, которую, как считает минфин США, контролирует ЧВК, и авиационной компании из ОАЭ Kratol Aviation. Ограничения также коснулись ряда лиц, которые, как утверждает американское ведомство, связаны с ЧВК «Вагнер».