Песков напомнил, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует
Юридически ЧВК «Вагнер» не существует. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Великобритании о намерении признать «Вагнер» террористической организацией.
«Здесь нечего комментировать. Наверное, можно только дополнить, что де-юре такой группы не существует», – сказал он.
6 сентября министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство королевства включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций, передает BBC. По ее словам, деятельность «Вагнер» на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности».
Проект распоряжения, который будет направлен в парламент, подразумевает арест активов организации, отмечает BBC. Объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании. Согласно британскому законодательству, в стране запрещена поддержка и публичное одобрение террористической организации, а также демонстрация ее символики. Нарушение запрета влечет за собой наказание до 14 лет лишения свободы или штраф до 5000 фунтов.
В январе 2023 г. США признали ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией». Под санкции также попали компании, связанные с группой. Речь идет о технологической компании «Терра-Тех», Sewa Security Services из ЦАР, которую, как считает минфин США, контролирует ЧВК, и авиационной компании из ОАЭ Kratol Aviation. Ограничения также коснулись ряда лиц, которые, как утверждает американское ведомство, связаны с ЧВК «Вагнер».