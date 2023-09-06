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Песков напомнил, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует

Ведомости

Юридически ЧВК «Вагнер» не существует. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Великобритании о намерении признать «Вагнер» террористической организацией. 

«Здесь нечего комментировать. Наверное, можно только дополнить, что де-юре такой группы не существует», – сказал он. 

6 сентября министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство королевства включит ЧВК «Вагнер» в перечень террористических организаций, передает BBC. По ее словам, деятельность «Вагнер» на Украине и в Африке создает «угрозу глобальной безопасности». 

Проект распоряжения, который будет направлен в парламент, подразумевает арест активов организации, отмечает BBC. Объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании. Согласно британскому законодательству, в стране запрещена поддержка и публичное одобрение террористической организации, а также демонстрация ее символики. Нарушение запрета влечет за собой наказание до 14 лет лишения свободы или штраф до 5000 фунтов. 

В январе 2023 г. США признали ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией». Под санкции также попали компании, связанные с группой. Речь идет о технологической компании «Терра-Тех», Sewa Security Services из ЦАР, которую, как считает минфин США, контролирует ЧВК, и авиационной компании из ОАЭ Kratol Aviation. Ограничения также коснулись ряда лиц, которые, как утверждает американское ведомство, связаны с ЧВК «Вагнер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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