Песков напомнил, что ЧВК «Вагнер» де-юре не существует

Проект распоряжения, который будет направлен в парламент, подразумевает арест активов организации, отмечает BBC. Объявление ЧВК «Вагнер» террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании. Согласно британскому законодательству, в стране запрещена поддержка и публичное одобрение террористической организации, а также демонстрация ее символики. Нарушение запрета влечет за собой наказание до 14 лет лишения свободы или штраф до 5000 фунтов.