В Орловской области перехватили украинский беспилотник
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник над территорией Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Беспилотник упал в районе села Свободная Дубрава в Ливенском районе. В результате произошедшего пострадавших и повреждений нет.
По словам Клычкова, место падения беспилотника оцепили, сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия. Губернатор заверил, что ситуация в регионе под контролем.
Предыдущий раз украинские беспилотники пытались атаковать регион в конце августа. В ночь на 30 августа средства ПВО сбили в небе над Орловской областью два беспилотника. Позже днем Клычков сообщил, что средства РЭБ обезвредили один беспилотник, который упал на территории Корсаковского района. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
В ночью на 30 августа Киев при помощи беспилотников атаковал Брянскую, Калужскую, Московскую, Рязанскую, Псковскую области, а также Севастополь. Российская авиация уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами ВСУ.