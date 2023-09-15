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В Орловской области перехватили украинский беспилотник

Ведомости

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили беспилотник над территорией Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Беспилотник упал в районе села Свободная Дубрава в Ливенском районе. В результате произошедшего пострадавших и повреждений нет.

По словам Клычкова, место падения беспилотника оцепили, сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия. Губернатор заверил, что ситуация в регионе под контролем.

Предыдущий раз украинские беспилотники пытались атаковать регион в конце августа. В ночь на 30 августа средства ПВО сбили в небе над Орловской областью два беспилотника. Позже днем Клычков сообщил, что средства РЭБ обезвредили один беспилотник, который упал на территории Корсаковского района. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.

В ночью на 30 августа Киев при помощи беспилотников атаковал Брянскую, Калужскую, Московскую, Рязанскую, Псковскую области, а также Севастополь. Российская авиация уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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