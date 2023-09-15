В Орловской области перехватили украинский беспилотник

Предыдущий раз украинские беспилотники пытались атаковать регион в конце августа. В ночь на 30 августа средства ПВО сбили в небе над Орловской областью два беспилотника. Позже днем Клычков сообщил, что средства РЭБ обезвредили один беспилотник, который упал на территории Корсаковского района. В обоих случаях обошлось без разрушений и пострадавших.