Северная Македония выслала из страны трех российских дипломатов
Трех сотрудников российского посольства в Северной Македонии объявили персонами нон грата без объяснения причин. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой «российской угрозой». Безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа», – заявила Захарова, ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Представитель МИДа уточнила, что решение о высылке российских дипломатов в Скопье приняли 12 сентября. По ее словам, этот шаг «загоняет в тупик» отношения между странами, которые и без того находятся в глубоком кризисе. Внешнеполитическое ведомство расценивает действия северомакедонских властей как усугубление конфронтации, добавила Захарова.
Весной власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства в Осло. МИД России ответил на этот шаг высылкой 10 норвежских дипломатов из Москвы.
Также российское внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна, поскольку они вели незаконную деятельность. Американский госдепартамент назвал это решение «необоснованным» и заявил, что оно не останется без ответа.