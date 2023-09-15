Северная Македония выслала из страны трех российских дипломатов

Представитель МИДа уточнила, что решение о высылке российских дипломатов в Скопье приняли 12 сентября. По ее словам, этот шаг «загоняет в тупик» отношения между странами, которые и без того находятся в глубоком кризисе. Внешнеполитическое ведомство расценивает действия северомакедонских властей как усугубление конфронтации, добавила Захарова.