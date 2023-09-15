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Политика

Северная Македония выслала из страны трех российских дипломатов

Ведомости

Трех сотрудников российского посольства в Северной Македонии объявили персонами нон грата без объяснения причин. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой «российской угрозой». Безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа», – заявила Захарова, ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Представитель МИДа уточнила, что решение о высылке российских дипломатов в Скопье приняли 12 сентября. По ее словам, этот шаг «загоняет в тупик» отношения между странами, которые и без того находятся в глубоком кризисе. Внешнеполитическое ведомство расценивает действия северомакедонских властей как усугубление конфронтации, добавила Захарова.

Весной власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства в Осло. МИД России ответил на этот шаг высылкой 10 норвежских дипломатов из Москвы. 

Ранее по теме: МИД России объявил десять норвежских дипломатов персонами нон грата

Также российское внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна, поскольку они вели незаконную деятельность. Американский госдепартамент назвал это решение «необоснованным» и заявил, что оно не останется без ответа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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