Венгрия ввела запрет на импорт 24 видов сельхозпродукции с Украины
Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции, сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Решение было принято в Брюсселе: запрет на импорт украинского зерна продлеваться не будет. Венгрия закрывает границы для 24 украинских товаров», – написал министр. Он отметил, что власти защищают интересы фермеров.
Продлит запрет на импорт украинского зерна и Словакия, сообщил телеканал Markiza со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.
15 сентября ЕК сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна продлит запрет вне зависимости от решения Еврокомиссии.
О намерении продлить ограничения заявляли и в других странах Восточной Европы, в частности в Румынии и Польше. Польша уже объявила о продлении эмбарго. Как отмечал ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, польские власти «прекрасно знают», что «крупный международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать за счет польских фермеров».
Ограничения на транзит украинского зерна были введены в мае. Это было связано с ростом протестов фермеров восточноевропейских стран, чьи продажи упали на фоне поставок более дешевого зерна с Украины. Запрет при этом не касался транзита и экспорта зерна в остальные страны ЕС.