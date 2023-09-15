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Политика

Венгрия ввела запрет на импорт 24 видов сельхозпродукции с Украины

Ведомости

Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины 24 видов сельхозпродукции, сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Решение было принято в Брюсселе: запрет на импорт украинского зерна продлеваться не будет. Венгрия закрывает границы для 24 украинских товаров», – написал министр. Он отметил, что власти защищают интересы фермеров.

Продлит запрет на импорт украинского зерна и Словакия, сообщил телеканал Markiza со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

15 сентября ЕК сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна продлит запрет вне зависимости от решения Еврокомиссии.

О намерении продлить ограничения заявляли и в других странах Восточной Европы, в частности в Румынии и Польше. Польша уже объявила о продлении эмбарго. Как отмечал ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, польские власти «прекрасно знают», что «крупный международный аграрный бизнес и олигархи хотят заработать за счет польских фермеров».

Ограничения на транзит украинского зерна были введены в мае. Это было связано с ростом протестов фермеров восточноевропейских стран, чьи продажи упали на фоне поставок более дешевого зерна с Украины. Запрет при этом не касался транзита и экспорта зерна в остальные страны ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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