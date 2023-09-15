Венгрия ввела запрет на импорт 24 видов сельхозпродукции с Украины

Ограничения на транзит украинского зерна были введены в мае. Это было связано с ростом протестов фермеров восточноевропейских стран, чьи продажи упали на фоне поставок более дешевого зерна с Украины. Запрет при этом не касался транзита и экспорта зерна в остальные страны ЕС.