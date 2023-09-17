В МИДе предупредили об ответе на усиление НАТО в Арктике
Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов.
Дипломат указал на усиление военно-политической напряженности в Арктике «из-за неконструктивной линии США и их союзников».
Финляндия и Швеция в НАТО
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России на Украине. Страны подписали протоколы о вступлении в альянс в июле 2022 г.
Путин 30 июня заявил, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Однако в случае размещения в этих двух странах военных контингентов и инфраструктуры военного блока Россия ответит зеркально.
«Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран», – сказал он.
12 января президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI в. В июле президент заявил о стратегической важности Арктической зоны для России. По его словам, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, поэтому люди должны жить в человеческих условиях.