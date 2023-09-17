В МИДе предупредили об ответе на усиление НАТО в Арктике

Финляндия и Швеция в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России на Украине. Страны подписали протоколы о вступлении в альянс в июле 2022 г.



Путин 30 июня заявил, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Однако в случае размещения в этих двух странах военных контингентов и инфраструктуры военного блока Россия ответит зеркально.