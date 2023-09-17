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Политика

В МИДе предупредили об ответе на усиление НАТО в Арктике

Ведомости

Россия отреагирует на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов.

Дипломат указал на усиление военно-политической напряженности в Арктике «из-за неконструктивной линии США и их союзников».

Финляндия и Швеция в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России на Украине. Страны подписали протоколы о вступлении в альянс в июле 2022 г.

Путин 30 июня заявил, что у России нет таких проблем с Финляндией и Швецией, как с Украиной, поэтому Москву ничто не беспокоит с точки зрения их членства в НАТО. Однако в случае размещения в этих двух странах военных контингентов и инфраструктуры военного блока Россия ответит зеркально.

«Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран», – сказал он.

12 января президент России Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI в. В июле президент заявил о стратегической важности Арктической зоны для России. По его словам, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, поэтому люди должны жить в человеческих условиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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