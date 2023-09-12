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Путин назвал Дальний Восток приоритетом для России на весь XXI век

Ведомости

Развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ. 

«Опережающее развитие дальневосточных регионов – это наш абсолютный приоритет на весь XXI век», – сказал он.

Путин отметил, что на Дальнем Востоке находится «почти половина наших лесов и запасов золота», а также более 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и др. Кроме того, в регионах работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Президент подчеркнул, что роль Дальнего Востока для будущего России «исключительно велика».

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Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был создан по указу президента РФ Владимира Путина. Основной задачей ВЭФ заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока. В этом году ВЭФ проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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