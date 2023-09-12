Путин назвал Дальний Восток приоритетом для России на весь XXI век

Путин отметил, что на Дальнем Востоке находится «почти половина наших лесов и запасов золота», а также более 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и др. Кроме того, в регионах работают важнейшие стратегические предприятия, морские порты и железные дороги. Президент подчеркнул, что роль Дальнего Востока для будущего России «исключительно велика».