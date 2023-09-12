Пленарное заседание ВЭФ-2023: главное из выступления Владимира Путина

Пленарное заседание ВЭФ-2023: главное из выступления Владимира ПутинаО приоритете России на XXI век, расширении дальневосточной ипотеки и газовой инфраструктуре
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. Форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». «Ведомости» приводят главные заявления Путина на пленарном заседании ВЭФ.
Об изменении глобальных рынков
Президент сказал, что изменилась и продолжает меняться глобальная экономика. Это происходит, поскольку западные страны, по мнению Путина, разрушают систему торговых, финансовых и хозяйственных связей. Одновременно с этим пространство для делового сотрудничества расширятся и его участниками становятся страны, которые следуют своим национальным интересам.
Для них главное – продвижение своих собственных проектов в энергетике, промышленности, гуманитарной сфере и др., сказал Путин. Он делает вывод, что рождается новая модель взаимоотношений не для избранных, а для всего человечества и всего многополярного мира. И в этом контексте открытость становится ключевым фактором Азиатско-Тихоокеанского рынка.
О богатстве Дальнего Востока
Путин напомнил, что еще 10 лет назад в своем послании Федеральному собранию говорил, что опережающее развитие дальневосточных регионов – это приоритет России на XXI век. Рост инвестиций в дальневосточные регионы за последние десять лет составил 39%, темпы развития здесь выше, чем среднероссийские, отметил президент. Кроме того, президент подчеркнул, что процент изученности недр на Дальнем Востоке всего 35%. Поэтому есть возможность кратного роста добывающих отраслей, сказал Путин.
О расширении дальневосточной ипотеки
Президент предложил поднять верхнюю планку дальневосточной ипотеки, которая выдается под 2%, до 9 млн руб., а также распространить ее не только на учителей и врачей, как сейчас, но и для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые работают на Дальнем Востоке.
О развитии газовой инфраструктуры
Россия планирует связать между собой газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», а после этого включить их в единую систему газоснабжения страны, сказал президент. По его словам, это позволит интегрировать в одну систему газотранспортные сети запада и востока России. Это позволит расширить программу газификации Забайкальского края, Бурятии и других регионов Дальнего Востока. О такой цели 6 сентября писал вице-премьер Александр Новак в журнале «Энергетическая политика».