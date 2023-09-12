Пленарное заседание ВЭФ-2023: главное из выступления Владимира Путина

Путин напомнил, что еще 10 лет назад в своем послании Федеральному собранию говорил, что опережающее развитие дальневосточных регионов – это приоритет России на XXI век. Рост инвестиций в дальневосточные регионы за последние десять лет составил 39%, темпы развития здесь выше, чем среднероссийские, отметил президент. Кроме того, президент подчеркнул, что процент изученности недр на Дальнем Востоке всего 35%. Поэтому есть возможность кратного роста добывающих отраслей, сказал Путин.