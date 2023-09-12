Как началась работа Владимира Путина на Дальнем Востоке

У Хабаровска есть хорошие перспективы для диверсификации экономики, сейчас же нужно уделять внимание развитию исторического центра и благоустройству городских пространств, Владивосток же имеет «колоссальные перспективы», при этом нужно уделить особое внимание транспортной инфраструктуре в городе, сказал президент. Кроме того во Владивостоке нужно благоустраивать город, реставрировать исторический центр, добавил он. Кроме того Путин сказал главе Приморья, что нужно обсуждать публично мастер-планы развития городов: «Олег Николаевич, вот я смотрю на ваши презентации, на каждой страничке написано – "строго конфиденциально". Что здесь конфиденциального? Наоборот, надо публично обсуждать».