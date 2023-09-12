Как началась работа Владимира Путина на Дальнем Востоке

Как началась работа Владимира Путина на Дальнем ВостокеОн обсудил мастер-планы городов, встретился с главой Приморья и поговорил про развитие культурных кластеров
Владимир Путин 11 сентября, прибыв на остров Русский в Приморском крае на Восточный экономический форум (ВЭФ), обсудил развитие дальневосточных городов, создание культурно-образовательных комплексов в России и пообщался с главой региона Олегом Кожемяко. Также еще до начала совещаний пресс-служба Кремля наконец выпустила сообщение о том, что Россию с визитом посетит лидер КНДР Ким Чен Ын. Первым его визите сообщила 4 сентября газета The New York Times. Позже СМИ писали, что встреча состоится 13 сентября. В сообщении Кремля дата визита не указана, там лишь говорится, что официальный визит Ким Чен Ына в Россию состоится по приглашению Путина. Южнокорейский телеканал YTN сообщал 11 сентября, что лидер КНДР уже отправила в Россию на поезде.
На острове Русский вице-премьер и полпред в Дальневосточном федеральном округе (столица его – Приморье) Юрий Трутнев и министр развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков показали президенту интерактивную презентацию развития Дальнего Востока. Затем были запущены три предприятия – резиденты территорий опережающего развития: горнодобывающий комплекс по производству титано-магнетитового и ильменитового концентратов «Байкало-Амурской горнорудной корпорации» (Амурская область), вторая очередь золотоизвлекательной фабрики «Павлик» (Магаданская область), горно-металлургический комбинат «Удокан» (Забайкальский край).
На ВЭФ ежегодно проходит дискуссия по поводу мастер-планов развития городов Дальнего Востока. Сейчас же этой теме внимание уделил президент. На прошлой неделе у него состоялось совещание, где обсуждалось развитие Якутска, Анадыря и Магадана. А в рамках ВЭФ с Трутневым, Чекунковым, членами правительства, главами регионов и мэрами дальневосточных столиц проходило обсуждение Владивостока, Хабаровска, Биробиджана и Благовещенска.
Президент отметил, что мастер-планах этих четырех городов учитывается близость к Китаю, а соответственно внимание уделяется туризму, логистике и инвестиционному сотрудничеству. У Амурской области есть потенциал для наращивания въездного туризма и возможности стать одним из центов международного делового сотрудничества, сказал Путин. Биробиджану, по его словам, нужно решать комплекс задач в экономике и социальной сфере, создавать новые рабочие места, в том числе связанные с выпуском медизделий и переработкой полезных ископаемых.
У Хабаровска есть хорошие перспективы для диверсификации экономики, сейчас же нужно уделять внимание развитию исторического центра и благоустройству городских пространств, Владивосток же имеет «колоссальные перспективы», при этом нужно уделить особое внимание транспортной инфраструктуре в городе, сказал президент. Кроме того во Владивостоке нужно благоустраивать город, реставрировать исторический центр, добавил он. Кроме того Путин сказал главе Приморья, что нужно обсуждать публично мастер-планы развития городов: «Олег Николаевич, вот я смотрю на ваши презентации, на каждой страничке написано – "строго конфиденциально". Что здесь конфиденциального? Наоборот, надо публично обсуждать».
Путин также подчеркнул, что этим четырем городам нужно создавать возможности, чтобы студенты после окончания вузов Дальнего Востока оставались жить в своих регионах. Сделать это позволит, по мнению президента, создание креативных отраслей и формирование комфортных условий для малого и среднего бизнеса. Особо глава государства отметил защиту городов от подтоплений, приведя в пример Уссурийск, где в недавнем наводнении пострадало более 44 000 человек – а причиной бедствия стал прорыв дамбы.
Затем с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент обсудил строительство музейных и театрально-образовательных кластеров во Владивостоке, Кемерове, Севастополе и Калининграде. Путин подчеркнул, что нужно ускорить строительство объектов – из 46 введены в строй 29. Хуснуллин сказал, что создание этих объектов дадут 5000 новых рабочих мест в четырех региональных столицах. Он привел в пример Владивосток, где до конца 2024 г. на сопке Орлиное гнездо закончится строительство театрально-музейного комплекса: «Это потребует дополнительной мобилизации, пересмотра графиков поставок и финансирования».
Завершал рабочий день 11 сентября (правда, уже ночью 12 сентября) президент встречей с главой Приморья Олегом Кожемяко. На вопрос Путина «как дела у вас?» Кожемяко стал говорить о наводнении в регионе, которое произошло 12 августа, и ликвидации его последствий. Он попросил финансовую поддержку для этого. Также Кожемяко сказал о предложении Дальневосточного отделения РАН создать лабораторию по прогнозированию опасных погодных явлений из-за изменения климата.