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Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Воронежской областью

Ведомости

Украинский беспилотник перехватили утром 17 сентября в небе над Воронежской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«17 сентября около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале уточнил, что дрон был выявлен и подавлен силами РЭБ. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, добавил он.

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Днем 30 августа системы РЭБ также подавили беспилотник на территории региона, а 13 июля три дрона были уничтожены в нескольких километрах от Воронежа.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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