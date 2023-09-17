Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Воронежской областью

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.