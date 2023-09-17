Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Воронежской областью
Украинский беспилотник перехватили утром 17 сентября в небе над Воронежской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«17 сентября около 9.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале уточнил, что дрон был выявлен и подавлен силами РЭБ. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, добавил он.
Днем 30 августа системы РЭБ также подавили беспилотник на территории региона, а 13 июля три дрона были уничтожены в нескольких километрах от Воронежа.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.