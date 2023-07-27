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Общество

Власти Воронежской области сообщили о падении беспилотника

Ведомости

В Воронежской области упал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

«В частном подворье в Верхнехавском районе обнаружен БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что на месте работают спецслужбы, территорию оцепили.

По предварительным данным властей, пострадавших в результате падения беспилотника нет.

13 июля вблизи Воронежа средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника. Как уточнял губернатор Александр Гусев, в результате произошедшего жертв и пострадавших не было. Разрушение объектов также не зафиксировали. 8 июля Гусев сообщал о попытке атаковать регион двумя дронами, которые были уничтожены на подлете к Воронежу. Обошлось также без пострадавших и разрушений.

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9 июня беспилотник врезался в помещение на ул. Белинского в Воронеже. В результате повреждения получили частный и многоквартирный дома, троих человек задело осколками. В связи с произошедшим власти ввели режим ЧС районного масштаба. СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством. В Кремле произошедшее назвали атакой Киева.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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