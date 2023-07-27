Власти Воронежской области сообщили о падении беспилотника
В Воронежской области упал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.
«В частном подворье в Верхнехавском районе обнаружен БПЛА самолетного типа», – говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что на месте работают спецслужбы, территорию оцепили.
По предварительным данным властей, пострадавших в результате падения беспилотника нет.
13 июля вблизи Воронежа средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника. Как уточнял губернатор Александр Гусев, в результате произошедшего жертв и пострадавших не было. Разрушение объектов также не зафиксировали. 8 июля Гусев сообщал о попытке атаковать регион двумя дронами, которые были уничтожены на подлете к Воронежу. Обошлось также без пострадавших и разрушений.
9 июня беспилотник врезался в помещение на ул. Белинского в Воронеже. В результате повреждения получили частный и многоквартирный дома, троих человек задело осколками. В связи с произошедшим власти ввели режим ЧС районного масштаба. СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, беспилотник был снабжен взрывным устройством. В Кремле произошедшее назвали атакой Киева.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.