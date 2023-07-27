Власти Воронежской области сообщили о падении беспилотника

13 июля вблизи Воронежа средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника. Как уточнял губернатор Александр Гусев, в результате произошедшего жертв и пострадавших не было. Разрушение объектов также не зафиксировали. 8 июля Гусев сообщал о попытке атаковать регион двумя дронами, которые были уничтожены на подлете к Воронежу. Обошлось также без пострадавших и разрушений.